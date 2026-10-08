Mantenimiento de las rutas nacionales: se reabre el debate entre público y privado

Discusión central

La implementación de este esquema abre una discusión central para los usuarios del interior del país. Si bien el modelo apunta a aliviar el déficit fiscal y forzar a las empresas a una gestión eficiente de calzada, desmalezado y señalización para poder sostener el cobro, la contracara se evidencia en la infraestructura pesada: el régimen traslada el costo directo de la conservación a las tarifas que pagan los conductores y, al mismo tiempo, excluye del contrato las grandes obras estructurales de ampliación (como las transformaciones de rutas en autovías o autopistas), que quedan atadas a futuras licitaciones o al ritmo de la inversión pública que hoy permanece detenida.