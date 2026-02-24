Nuevo aumento en los peajes: cómo quedan los valores en Tucumán

Estos nuevos valores unificados se aplicarán en estaciones de peaje estratégicas para el tránsito de la región y el país. Entre las cabinas afectadas se encuentra la de Molle Yaco (sobre la Ruta Nacional 9, en Tucumán), paso obligado hacia el norte, al igual que las estaciones de La Florida, Fernández y Cabeza de Buey en las provincias vecinas.