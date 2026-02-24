Secciones
Nuevo aumento en los peajes: cómo quedan los valores en Tucumán

La resolución de la DNV alcanza a cabinas estratégicas de Tucumán, Salta y Santiago del Estero.

AUMENTO. Molle Yaco y las rutas nacionales se van a $1.500. AUMENTO. Molle Yaco y las rutas nacionales se van a $1.500.
Hace 14 Min

La Dirección Nacional de Vialidad (DNV) aprobó este martes los nuevos cuadros tarifarios para los Corredores Viales Nacionales (Tramos I a X), actualmente bajo la órbita de la empresa estatal Corredores Viales S.A.

La medida, oficializada a través de la Resolución 248/2026 publicada en el Boletín Oficial con la firma del administrador general Marcelo Jorge Campoy, impactará de lleno en las principales arterias de conexión del país, incluyendo distintos tramos de las rutas 3, 5, 7, 8, 9, 12 y 205, así como las autopistas Buenos Aires-Rosario y Rosario-Córdoba.

El impacto en Tucumán y la región: $1.500 la tarifa inicial

De acuerdo a la nueva disposición, en la gran mayoría de los tramos concesionados (del I al VII y del IX al X), la Categoría 1 -correspondiente a vehículos livianos y automóviles- pasará a tener una tarifa unificada al público de $1.500.

Por su parte, el esquema de incrementos escala de manera progresiva según el porte del vehículo, alcanzando los $7.500 para la Categoría 5 (transporte de carga pesada).

Estos nuevos valores unificados se aplicarán en estaciones de peaje estratégicas para el tránsito de la región y el país. Entre las cabinas afectadas se encuentra la de Molle Yaco (sobre la Ruta Nacional 9, en Tucumán), paso obligado hacia el norte, al igual que las estaciones de La Florida, Fernández y Cabeza de Buey en las provincias vecinas.

La lista de peajes con esta actualización también incluye a Junín, Riachuelo, Ituzaingó, Santa Ana, Colonia Victoria, Puente General Belgrano, Venado Tuerto, Ceres, Zárate, General Lagos y Carcarañá, entre otras decenas de puestos a nivel nacional.

