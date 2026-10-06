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Flor de la V le respondió a Diego Leuco y se negó a pedirle disculpas por una falsa noticia sobre "La Peña de Morfi"

La conductora de El Nueve habló luego del fuerte descargo del periodista, quien había cuestionado la difusión de una información errónea sobre el futuro del programa de Telefe.

Flor de la V le respondió a Diego Leuco y se negó a pedirle disculpas por una falsa noticia sobre La Peña de Morfi
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Flor de la V rechazó disculparse con Diego Leuco en El Nueve tras difundir un falso levantamiento de La Peña de Morfi, al sostener que rectificaron la versión a tiempo.
  • El conflicto inició cuando Damián Rojo afirmó erróneamente que Telefe cancelaba el ciclo por bajo rating, lo que motivó el reclamo público de Leuco desde su ciclo de streaming.
  • El cruce profundiza la tensión entre ambos conductores y reabre el debate en los medios sobre el impacto y la responsabilidad al difundir rumores sobre despidos en la TV.
Resumen generado con IA

La polémica entre Florencia de la V y Diego Leuco se profundizó luego de que el periodista manifestara su enojo por la difusión de una falsa noticia sobre "La Peña de Morfi". Todo comenzó el jueves pasado, cuando Damián Rojo anunció en "Los profesionales de siempre (El Nueve) que Telefe había decidido levantar el programa dominical debido al bajo rating.

Ayer, Leuco no sólo negó que esa decisión fuera a concretarse, sino que también defendió al equipo que realiza el ciclo y reclamó que De la V pidiera disculpas por haber difundido información que finalmente resultó ser errónea.

Horas más tarde, la conductora respondió al hijo de Alfredo Leuco. La conductora destacó su trabajo y el de los panelistas que integran su equipo y explicó su postura frente a la situación.

Flor de la V explicó por qué no le pidió disculpas a Diego Leuco

Durante su descargo, Diego Leuco recordó el momento que atravesó Florencia cuando desde América decidieron dejarla afuera de Intrusos y cuestionó que ahora pudiera estar actuando de una manera similar.

"¿Por qué ahora hace lo mismo?", se preguntó, molesto, al aire en su programa de streaming Antes que nadie (Luzu TV).

Frente a esas declaraciones, Flor de la V intentó diferenciar ambas situaciones. "Hay que separar las cosas, a nosotros nos han levantado... el día que Yanina dijo esa información, la llamé y me dijo que le habían dicho eso, a mí lo que me molestó fue no enterarme por la gente del canal", explicó.

"A mí me molestó que no me hayan dicho y que me vean la cara de pelot... cuando Yanina lo dijo, yo hablé con el gerente, era mentira y no pasó a mayores, nos olvidamos", agregó.

Luego, la conductora relativizó el episodio que había desatado la polémica y señaló que este tipo de filtraciones forman parte de la dinámica de la televisión. "Muchas veces se ha filtrado en la televisión y otros colegas lo cuentan, lamentablemente la gente se queda sin trabajo", afirmó.

Finalmente, Flor de la V dejó en claro que no consideraba necesario disculparse con Leuco y aseguró que la reacción del periodista la había sorprendido.

"No siento que hayamos hecho nada malo, al otro día dijimos que no era así... me sorprendió este descargo", sostuvo.

Damián Rojo también intervino para aclarar que la información había sido corregida al día siguiente. "Esto fue el jueves, lo chequeamos y el viernes contamos que nos habían dicho que no era así y que el programa seguía en el verano, ojalá pase eso, uno no quiere tener razón cuando un colega se queda sin laburo", expresó.

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