Murió Carlos Clerici, la voz que durante 35 años acompañó las campañas de Luchemos por la Vida

Resumen para apurados
- El locutor y docente Carlos Clerici, histórica voz de las campañas de Luchemos por la Vida, falleció este lunes a los 65 años en Buenos Aires rodeado de su familia.
- Egresado del ISER en 1985, colaboró 35 años con la ONG de seguridad vial y condujo ciclos radiales en Eco Medios y Radio de la Ciudad, además de ejercer la docencia.
- Su labor deja una marca perdurable en la prevención vial argentina; la ONG destacó que sus mensajes seguirán vigentes para concientizar a las futuras generaciones.
Carlos Clerici, el locutor, periodista y docente cuya voz acompañó durante 35 años las campañas de concientización vial de Luchemos por la Vida, murió este lunes por la tarde. Tenía 65 años.
La noticia fue confirmada por su familia a través de las redes sociales. “Hace un rato falleció papá, rodeado de su familia y seres queridos, muy en paz”, escribieron sus allegados en una historia publicada en la cuenta de Instagram del locutor. En el mismo mensaje, destacaron que durante los últimos días “disfrutó y agradeció cada saludo y cada visita”.
Una de sus hijas, la ilustradora Mey Clerici, también lo despidió en redes sociales. Compartió un dibujo inspirado en “Quizás, porque”, de Sui Generis, y recordó algunos momentos de su infancia junto a su padre.
“Gracias por enseñarme la letra de esta canción cuando era chiquita y presentarme a Charly García, y por llevarme en tu bicicleta de ruedas finitas mientras cantábamos por la calle. Te quiero”, escribió.
Los familiares, amigos y colegas de Clerici podrán despedirlo este martes desde las 16.30 en la Parroquia Santa Francisca Javier Cabrini. El miércoles, a las 10.30, sus restos serán trasladados al Cementerio de Flores.
La voz de las campañas de seguridad vial
Clerici se había recibido de locutor nacional en 1985, en el Instituto Superior de Enseñanza Radiofónica (ISER). Con el paso de los años, su voz se convirtió en una de las más reconocibles de los mensajes destinados a prevenir accidentes de tránsito.
Su vínculo con Luchemos por la Vida comenzó junto con las primeras campañas de la organización y se extendió durante 35 años. Durante ese período participó de mensajes de concientización, materiales educativos y distintos eventos de la asociación.
Desde la ONG lo despidieron a través de sus redes sociales y destacaron su compromiso profesional y su calidad humana.
“Gracias, Carlos, por brindarnos siempre tu amistad y desinteresado aporte profesional, que revelaban tu calidad humana”, expresaron. Además, señalaron que, aunque ya lo extrañan, su voz continuará presente “en cada mensaje de Luchemos por la Vida”.
Por su extensa trayectoria ligada a la organización, en diciembre de 2025 Clerici había recibido el Premio Luchemos por la Vida de Oro. En aquella oportunidad, la ONG también realizó un video institucional en el que repasó algunas de las campañas en las que había participado.
Su carrera en radio y la docencia
Además de su trabajo en las campañas de seguridad vial, Clerici desarrolló una extensa trayectoria en radio. Durante 15 años estuvo al frente de La Otra Agenda, en Eco Medios AM 1220, donde abordaba temas relacionados con la sustentabilidad, la salud, la economía y distintos aspectos de la vida de la Ciudad de Buenos Aires.
Desde la emisora también lo despidieron y destacaron su manera de abordar la actualidad bajo la premisa de ofrecer “otra forma de informarse”.
A lo largo de su carrera pasó, además, por Radio de la Ciudad AM 1110, FM Horizonte y Radio del Plata.
La literatura también ocupó un lugar importante en su recorrido profesional. Fue conductor del ciclo Leer es un Placer, que realizó junto a Natu Poblet.
Fuera de los medios, Clerici se dedicó a la docencia. Dio clases en el Instituto Universitario River Plate y en el Centro de Estudios Terciarios del club. Desde 2000 también trabajó como capacitador para empresas y como asesor independiente en prensa y comunicación.
Al despedirlo, desde Eco Medios remarcaron su “calidez humana, lucidez intelectual e inquebrantable ética profesional”. Según señalaron, esas cualidades quedarán en el recuerdo de quienes compartieron con él como oyentes, alumnos y colegas.