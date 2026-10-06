Todos los festivales de octubre en Tucumán: cartelera, fechas y entradas

Fiesta Nacional e Internacional del Caballo

Será en Trancas y la fecha coincidirá con el fin de semana largo del mes. Empezará el jueves 8, viernes 9, sábado 10 y domingo 11, para aprovechar la previa del feriado del 12 de octubre, Día de la Diversidad Cultural. Se realizará en el Club Deportivo de Trancas. Habrá jineteadas, juegos de destreza, encuentros de equinoterapia, exhibiciones, desfiles y, por la noche, shows. Las entradas pueden conseguirse a $20.000 desde la plataforma Pase Show o en La Rockería, Buenos Aires 39. También hay puntos de venta habilitados en Santiago del Estero –Avenida Belgrano Sud 3375–, Jujuy –Belgrano 959– y Salta –Alvarado 690–.