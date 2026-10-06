Todos los festivales de octubre en Tucumán: cartelera, fechas y entradas

Resumen para apurados
- El Ente Tucumán Turismo presentó la agenda de festivales populares de octubre en diversas localidades para celebrar la cultura folclórica y las tradiciones provinciales.
- Las celebraciones incluyen las fiestas del Caballo, del Limón, de la Caña de Azúcar y del Sulky, con figuras destacadas y opciones de acceso tanto pagas como gratuitas.
- Esta variada oferta cultural busca movilizar el turismo regional y dinamizar el comercio de las economías locales durante los fines de semana del mes.
El calendario de octubre invita a llenar los corazones de música y volver a las raíces. El folclore y las producciones locales serán los grandes protagonistas del mes. Los caballos, la caña de azúcar, el limón, el folclore y el sulky tendrán sus festivales en las próximas semanas. El Ente Tucumán Turismo compartió la cartelera con fechas y ubicación de cada uno de los eventos que se desarrollarán.
“Cada zamba que suena, cada bombo que retumba y cada danza nos invita a reconocernos y elevar bien alto esa pasión tucumana. Este mes, nuestra tierra se llena de fiesta para celebrar lo que verdaderamente somos”, anunció el Ente Tucumán Turismo en una publicación en la cuenta oficial de Instagram para lanzar el recordatorio y la invitación a todas las provincias.
Fiesta Nacional e Internacional del Caballo
Será en Trancas y la fecha coincidirá con el fin de semana largo del mes. Empezará el jueves 8, viernes 9, sábado 10 y domingo 11, para aprovechar la previa del feriado del 12 de octubre, Día de la Diversidad Cultural. Se realizará en el Club Deportivo de Trancas. Habrá jineteadas, juegos de destreza, encuentros de equinoterapia, exhibiciones, desfiles y, por la noche, shows. Las entradas pueden conseguirse a $20.000 desde la plataforma Pase Show o en La Rockería, Buenos Aires 39. También hay puntos de venta habilitados en Santiago del Estero –Avenida Belgrano Sud 3375–, Jujuy –Belgrano 959– y Salta –Alvarado 690–.
Monteros de la Patria, “Fortaleza del Folclore”
Se realizará el viernes 9, sábado 10 y domingo 11 de octubre en el Gimnasio Municipal. La entrada general tiene un costo de $15.000 y el abono para acceder las tres noches, $30.000. Pueden conseguirse de forma online en www.monteros.gob.ar/festivalmonterosdelapatria o, de forma presencial, en la Oficina de Turismo de Monteros –Colón 33– de lunes a viernes de 8.30 a 12.30 y de 18 a 21. Se presentarán Christian Herrera, Los Tekis, Sergio Galleguillo, Destino San Javier, Néstor Garnica, Abel Pintos, Las Voces de Orán, Mario Álvarez Quiroga y muchos más artistas.
Fiesta Nacional de la Caña de Azúcar
Se hará el viernes 9 y sábado 10 de octubre en la ciudad de Aguilares en el predio 20 de Junio y Perilli. El viernes se presentará el “Chaqueño” Palavecino y, el sábado, Karina “La Princesita”. La entrada será libre y gratuita. La apertura será a las 19, habrá artistas destacados, feria de artesanos, sector gastronómico y elección de la reina.
Festival Nacional del Limón
El evento será en Tafí Viejo el fin de semana próximo: el viernes 16 y sábado 17 de octubre en el Club Atlético Villa Mitre. Se presentarán Lázaro Caballero, Christian Herrera, Campedrinos, Sergio Galleguillo, Las Voces de Orán, Canto 4 y más artistas. Las entradas pueden conseguirse a $20.000 la general y a $40.000 la platea. Se pueden comprar de forma online en http://linktr.ee/festivalnacionaldellimon o en tarjeta SuCrédito –San Martín 836– o en la boletería del Club Villa Mitre de 9 a 13 y de 17 a 21.30.
Festival del Sulkey
Este año, Simoca se dispondrá a recibir a los turistas el viernes 16 y sábado 17 de octubre en el Club Atlético Unión Simoca. La entrada general cuesta $15.000 y el abono para las dos noches $30.000. Se presentarán el “Chaqueño” Palavecino, La K’Onga, Christian Herrera, Destino San Javier, Las Voces de Orán y muchos más.