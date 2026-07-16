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Tafí Viejo volverá a la Edad Media con el “Festival Cayor”

La propuesta reunirá a familias, fanáticos del género fantástico, artesanos y artistas en una jornada cargada de actividades el viernes 18 de julio, de 16 a 23.

VIAJE EN EL TIEMPO. Se vivirá un día lleno de fantasía y acción.
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Hace 6 Hs

Por unas horas, el Mercado Municipal de Tafí Viejo se convertirá en un escenario de fantasía con caballeros, guerreros, criaturas mágicas y música de inspiración medieval. La ciudad se prepara para recibir la quinta edición del Festival Cayor Medieval y Épico, una propuesta que reúne a familias, fanáticos del género fantástico, artesanos y artistas en una jornada cargada de actividades el viernes 18 de julio, de 16 a 23.

El encuentro se realizará con entrada libre y gratuita y propone una experiencia para todas las edades, con ambientación medieval, combates escénicos, personajes caracterizados, música, danzas, feria de emprendedores y espacios gastronómicos.

El Mercado Municipal de Tafí Viejo se vistió de celeste y blanco para alentar a la Selección

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La propuesta nació como un punto de encuentro para quienes disfrutan de la historia, la fantasía y la recreación de otras épocas, y con el paso de los años logró consolidarse como una de las actividades culturales más esperadas del calendario taficeño.

Durante la jornada, los visitantes podrán recorrer un mercado temático, conocer trabajos artesanales, observar demostraciones y sumarse a una experiencia en la que la imaginación ocupa el centro de la escena.

Fenómeno cultural

Este tipo de eventos forman parte de un fenómeno cultural que creció en distintos lugares del mundo en las últimas décadas. Inspirados en la Edad Media, pero también en la literatura fantástica, el cine, las series y los videojuegos, estos encuentros reúnen a personas que buscan recrear otros tiempos a través de la vestimenta, la música, los oficios artesanales y las actividades participativas.

Muestra de filatelia y numismática: una carta, una moneda y mil historias en Tafí Viejo

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Así, el festival invita a grandes y chicos a dejar por unas horas la rutina cotidiana y adentrarse en un universo de espadas, armaduras, leyendas y personajes fantásticos.

El evento sólo se suspenderá en caso de mal tiempo y para mayor información, los interesados pueden comunicarse al 381 613-0506.

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