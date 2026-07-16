Tafí Viejo volverá a la Edad Media con el “Festival Cayor”

Fenómeno cultural

Este tipo de eventos forman parte de un fenómeno cultural que creció en distintos lugares del mundo en las últimas décadas. Inspirados en la Edad Media, pero también en la literatura fantástica, el cine, las series y los videojuegos, estos encuentros reúnen a personas que buscan recrear otros tiempos a través de la vestimenta, la música, los oficios artesanales y las actividades participativas.