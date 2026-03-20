Los mejores sánguches de milanesa de Tucumán: el mapa para recorrer en este fin de semana largo

La provincia puede recorrerse también desde sus sabores. Los paisajes mutan en carteles luminosos y el brillo del acero de las cocinas de fondo. Los platos armados entre panes y capas de bifes empanizados son la atracción final. Por este fin de semana largo y en honor a la especialidad de nuestra provincia, el sánguche de milanesa, podemos visitar los mejores templos del sánguche de Tucumán.
La clasificación se basa tanto en la opinión popular como en el juicio de paladares más experimentados que determinaron cuál es la gastronomía con mejor desempeño en el manjar tucumano. En el marco de la festividad del sánguche de milanesa que tuvo su inicio este miércoles en honor a José Norberto Leguizamón, figura clave en la popularización de este símbolo local, recopilamos cuáles son los mejores locales según criterios que abordan el paladar amateur y el de los profesionales.
"La 38 de Santino": el campeón vigente
La Fiesta Nacional del Sánguche de Milanesa se celebró por cuarta vez consecutiva a finales de año. En ella se lleva a cabo el concurso para determinar cuál es la mejor de las preparaciones. Tras la cata por parte del jurado especializado, “La 38 de Santino” resonó en el recinto de la Sociedad Rural de Tucumán. El negocio del pequeño que apenas supera los 12 años y su padre se consagró con la mejor receta.
El puesto, ubicado en el barrio Manantial Sur, con su dirección exacta en el barrio 2500 viviendas (Manzana 35, casa 6, sector A), tiene ingredientes que lo destacan, descontando que las manos que lo preparan son la clave. Aunque no revelan los secretos culinarios, Damián, el papá de Santino, comentó los puntos fuertes: el pan sanguchero que “no se consigue en otro lado” y el filete, “uno de los cortes más tiernos y sabrosos”.
El ranking de los usuarios en internet
Mientras tanto, la opinión de los internautas agrega otras sucursales destacadas para recorrer en estas jornadas. Según las valoraciones de Google Maps, los usuarios establecieron un escalafón claro. A través de sus comentarios y puntuaciones, los comensales tucumanos y turistas dejaron su sentencia.
Sandwichería Kuky
Con una valoración de 4.5 estrellas basada en 605 opiniones, este local se posiciona como uno de los destinos preferidos por los vecinos de la zona sur. Ubicada en Av. Gral. Roca 1980, es reconocida por su constancia y el sabor auténtico de sus productos.
El 10 Sandwichería
No podía faltar en este listado un homenaje al "más grande". Con 4.3 estrellas y 1.800 opiniones, se consolida como uno de los favoritos. Situado en Av. Marina Alfaro 902 y en la Av. Aconquija al 153, este establecimiento es conocido por su ambiente familiar y sus porciones generosas.
Don Pepe
Con 4.2 estrellas y 4.100 reseñas, se encuentra Don Pepe. Ubicado en Gral. José María Paz 463 Sur, es una de las firmas más tradicionales de Tucumán. Su perfil resalta que es la "única dirección", lo que subraya la autenticidad de su propuesta. Con un horario de atención de 11:30 a 15:00 hs y de 20:30 a 01:00 hs, es una parada obligatoria para probar un sánguche con historia.
Tato Sanguchería
Otro gigante de la capital es Tato. Con 4.1 estrellas y casi 1.000 reseñas, este local ubicado en España 1295 (esquina Suipacha) es un referente ineludible para los usuarios de internet.
Tutti Sandwichería & Cafetería
Con una trayectoria que se remonta a 1987, es un pedazo de la historia gastronómica de la provincia. En Google Maps, mantiene una sólida calificación de 4.0 estrellas basada en más de 1.500 reseñas, donde los usuarios destacan tanto la atención como la calidad de sus milanesas. Se encuentra ubicado en Barrio Sur (Virgen de la Merced 725).