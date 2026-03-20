Los mejores sánguches de milanesa de Tucumán: el mapa para recorrer en este fin de semana largo

La clasificación se basa tanto en la opinión popular como en el juicio de paladares más experimentados que determinaron cuál es la gastronomía con mejor desempeño en el manjar tucumano. En el marco de la festividad del sánguche de milanesa que tuvo su inicio este miércoles en honor a José Norberto Leguizamón, figura clave en la popularización de este símbolo local, recopilamos cuáles son los mejores locales según criterios que abordan el paladar amateur y el de los profesionales.