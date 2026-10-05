Último día para aplicar a una de las becas más completas para estudiar en Estados Unidos

Resumen para apurados
- La beca Knight-Hennessy para posgrados en la Universidad de Stanford, EE.UU., cierra este 6 de octubre su convocatoria global para financiar matrícula, manutención y viajes.
- El programa exige postularse a la beca y al posgrado por separado. Está abierto a graduados entre 2020 y 2027 sin distinción de nacionalidad, carrera o límite de edad.
- Los finalistas serán notificados en enero de 2027 y los becarios se anunciarán en marzo, marcando una oportunidad clave de formación integral de élite sin costo.
Hay becas que cubren una parte del posgrado y otras que prácticamente resuelven el costo completo de estudiar afuera. Knight-Hennessy Scholars está en ese segundo grupo: financia estudios en Stanford e incluye matrícula, gastos cotidianos y un viaje anual. La convocatoria para la cohorte 2027 entra ahora en sus últimas horas.
El cierre será el 6 de octubre a las 13, hora del Pacífico, es decir, a las 17 en Argentina. La convocatoria está abierta a personas de cualquier nacionalidad y no establece cupos por país, disciplina o área profesional.
Qué cubre la ayuda
Durante los primeros tres años de posgrado, quienes sean seleccionados reciben financiamiento para la matrícula y los aranceles universitarios.
A eso se suma un estipendio para cubrir alojamiento, comida, libros, materiales académicos, transporte local y otros gastos personales razonables. También se contempla un monto para un viaje anual de ida y vuelta a Stanford en clase económica.
En el primer año, además, hay una ayuda única para gastos de mudanza o compra de tecnología. En segundo y tercer año se pueden solicitar fondos adicionales para actividades académicas, como viajes a congresos.
Quiénes pueden postularse
Para la cohorte 2027, el requisito principal es haber obtenido, o estar por obtener, el primer título universitario entre enero de 2020 y septiembre de 2027. En el caso de personas con servicio militar, el período se extiende desde 2018.
No hay restricciones por edad, universidad de origen, nacionalidad, carrera o campo de estudio. Los postulantes internacionales también pueden participar siempre que su formación sea equivalente a un bachelor de Estados Unidos y cumplan con las exigencias del posgrado elegido.
Hay que hacer dos postulaciones
Este punto es clave: la beca y la admisión a Stanford son procesos separados.
Quien quiera competir por Knight-Hennessy debe presentar una solicitud al programa de becas y otra al posgrado que quiera cursar. Para acceder finalmente al financiamiento, tiene que ser admitido en un programa de posgrado de tiempo completo de Stanford.
La postulación a la beca incluye formulario online, currículum, certificados académicos, cartas de recomendación, respuestas breves y un ensayo.
Cómo postularse antes del cierre
La solicitud se completa desde el sitio oficial de Knight-Hennessy Scholars (knight-hennessy.stanford.edu/). La convocatoria cierra el 6 de octubre a las 17.
Los plazos del posgrado elegido pueden ser diferentes. Para mantener la elegibilidad a Knight-Hennessy, esa segunda solicitud debe presentarse antes de la fecha específica del programa o, como máximo, el 1 de diciembre de 2026, según cuál ocurra primero.
La selección continuará durante los primeros meses de 2027: los finalistas serán notificados en enero y la lista de becarios se conocerá en marzo.