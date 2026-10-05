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Último día para aplicar a una de las becas más completas para estudiar en Estados Unidos

Cubre matrícula, manutención y un viaje anual. Pueden postularse de cualquier país y la convocatoria cierra el 6 de octubre.

CONVOCATORIA. La solicitud se completa desde el sitio oficial de Knight-Hennessy Scholars.
CONVOCATORIA. La solicitud se completa desde el sitio oficial de Knight-Hennessy Scholars. / FREEPIK
Hace 7 Min

Resumen para apurados

  • La beca Knight-Hennessy para posgrados en la Universidad de Stanford, EE.UU., cierra este 6 de octubre su convocatoria global para financiar matrícula, manutención y viajes.
  • El programa exige postularse a la beca y al posgrado por separado. Está abierto a graduados entre 2020 y 2027 sin distinción de nacionalidad, carrera o límite de edad.
  • Los finalistas serán notificados en enero de 2027 y los becarios se anunciarán en marzo, marcando una oportunidad clave de formación integral de élite sin costo.
Resumen generado con IA

Hay becas que cubren una parte del posgrado y otras que prácticamente resuelven el costo completo de estudiar afuera. Knight-Hennessy Scholars está en ese segundo grupo: financia estudios en Stanford e incluye matrícula, gastos cotidianos y un viaje anual. La convocatoria para la cohorte 2027 entra ahora en sus últimas horas. 

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El cierre será el 6 de octubre a las 13, hora del Pacífico, es decir, a las 17 en Argentina. La convocatoria está abierta a personas de cualquier nacionalidad y no establece cupos por país, disciplina o área profesional.

Qué cubre la ayuda

Durante los primeros tres años de posgrado, quienes sean seleccionados reciben financiamiento para la matrícula y los aranceles universitarios.

A eso se suma un estipendio para cubrir alojamiento, comida, libros, materiales académicos, transporte local y otros gastos personales razonables. También se contempla un monto para un viaje anual de ida y vuelta a Stanford en clase económica.

CONVOCATORIA. La solicitud se completa desde el sitio oficial de Knight-Hennessy Scholars. CONVOCATORIA. La solicitud se completa desde el sitio oficial de Knight-Hennessy Scholars. / CAPTURA DE PANTALLA

En el primer año, además, hay una ayuda única para gastos de mudanza o compra de tecnología. En segundo y tercer año se pueden solicitar fondos adicionales para actividades académicas, como viajes a congresos.

Quiénes pueden postularse

Para la cohorte 2027, el requisito principal es haber obtenido, o estar por obtener, el primer título universitario entre enero de 2020 y septiembre de 2027. En el caso de personas con servicio militar, el período se extiende desde 2018.

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No hay restricciones por edad, universidad de origen, nacionalidad, carrera o campo de estudio. Los postulantes internacionales también pueden participar siempre que su formación sea equivalente a un bachelor de Estados Unidos y cumplan con las exigencias del posgrado elegido.

Hay que hacer dos postulaciones

Este punto es clave: la beca y la admisión a Stanford son procesos separados.

Quien quiera competir por Knight-Hennessy debe presentar una solicitud al programa de becas y otra al posgrado que quiera cursar. Para acceder finalmente al financiamiento, tiene que ser admitido en un programa de posgrado de tiempo completo de Stanford.

CONVOCATORIA. La solicitud se completa desde el sitio oficial de Knight-Hennessy Scholars. CONVOCATORIA. La solicitud se completa desde el sitio oficial de Knight-Hennessy Scholars. / CAPTURA DE PANTALLA

La postulación a la beca incluye formulario online, currículum, certificados académicos, cartas de recomendación, respuestas breves y un ensayo.

Cómo postularse antes del cierre

La solicitud se completa desde el sitio oficial de Knight-Hennessy Scholars (knight-hennessy.stanford.edu/). La convocatoria cierra el 6 de octubre a las 17.

Los plazos del posgrado elegido pueden ser diferentes. Para mantener la elegibilidad a Knight-Hennessy, esa segunda solicitud debe presentarse antes de la fecha específica del programa o, como máximo, el 1 de diciembre de 2026, según cuál ocurra primero.

La selección continuará durante los primeros meses de 2027: los finalistas serán notificados en enero y la lista de becarios se conocerá en marzo.

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