La NASA abrió inscripciones para su hackatón global: cómo participar desde Argentina

Programar puede servir, pero no es la única forma de entrar. El NASA Space Apps Challenge 2026 convoca a personas interesadas en ciencia, tecnología, diseño, comunicación, ambiente y creatividad para trabajar en equipo sobre problemas vinculados con la Tierra y la exploración espacial.
El hackatón global se realizará el 14 y 15 de noviembre y la inscripción ya está abierta. La NASA lo presenta como su mayor hackatón anual, con participación presencial y virtual en cientos de sedes alrededor del mundo.
No hace falta tener un perfil técnico
Aunque el nombre pueda hacer pensar en programación, la convocatoria no está limitada a desarrolladores. Pueden participar estudiantes, docentes, investigadores, diseñadores, comunicadores, científicos, ingenieros, emprendedores y personas interesadas en contar historias o desarrollar soluciones creativas.
En Argentina, por ejemplo, la sede de General San Martín, Chaco, aclara que no hay límite de edad y que se buscan perfiles vinculados con inteligencia artificial, análisis de datos, ambiente, diseño, educación y comunicación, entre otros.
Los menores de 18 años también pueden participar, aunque deben registrarse con autorización de su padre, madre o tutor y estar acompañados durante el evento.
Qué se hace durante el desafío
Durante dos días, los participantes trabajan con datos abiertos de la NASA y de agencias espaciales asociadas para resolver uno de los desafíos propuestos por especialistas.
Los temas pueden incluir exploración espacial, agricultura, ambiente, astrofísica, desarrollo de software o narrativas científicas. El resultado no tiene que ser necesariamente una aplicación: también pueden presentarse modelos, investigaciones, proyectos audiovisuales, soluciones de hardware o propuestas creativas.
Los equipos pueden tener hasta seis integrantes. Quien todavía no tenga grupo puede registrarse y buscar compañeros antes o durante las actividades de cada sede.
Cómo participar desde Argentina
El primer paso es crear una cuenta en el sitio oficial de NASA Space Apps (spaceappschallenge.org) y registrarse en la edición 2026.
Después hay que elegir una sede local. En Argentina ya figuran eventos habilitados, entre ellos General San Martín, Chaco, Santa Rosa de Calamuchita, Córdoba, y Bahía Blanca. También existe la opción Universal Event, que permite participar virtualmente desde cualquier lugar si no hay una sede cercana.
La participación es gratuita y la inscripción permanece abierta hasta el cierre del hackatón, el 15 de noviembre, aunque conviene anotarse antes para elegir sede, buscar equipo y prepararse para los desafíos.
Qué pasa con los proyectos
Los equipos deben cargar su propuesta final antes de las 23.59 del 15 de noviembre, según la hora local de la sede elegida.
Quienes presenten un proyecto reciben un certificado de participación y pueden avanzar a las instancias de evaluación global. Los ganadores internacionales acceden posteriormente a una celebración vinculada con la NASA.