Hasta 3.000 euros para estudiar o investigar: cómo postularse a las 280 becas de la AUIP

Resumen para apurados
- La AUIP lanzó 280 becas de hasta 3.000 euros para que estudiantes e investigadores iberoamericanos realicen estancias académicas en universidades asociadas durante 2027.
- La convocatoria abarca los programas Magallanes, Becas Andaluzas y Postdoctorales. La inscripción es digital y los primeros plazos vencen en noviembre de 2026.
- Las ayudas facilitarán la cooperación científica regional y el intercambio formativo internacional mediante estancias que van desde los 20 días hasta los seis meses.
Estudiar en otra universidad, avanzar con una investigación o completar una estancia posdoctoral sin tener que financiar todo el viaje por cuenta propia. Esa es la posibilidad que abren 280 becas de movilidad académica para 2027, destinadas a estudiantes, docentes e investigadores vinculados con universidades de Iberoamérica.
La convocatoria pertenece a la Asociación Universitaria Iberoamericana de Postgrado (AUIP) y se divide en tres programas diferentes: Magallanes, las Becas Andaluzas y las Becas Postdoctorales. Cada uno tiene destinatarios, montos y plazos propios.
120 becas para universidades iberoamericanas
El Programa Magallanes dispone de 120 plazas. Las ayudas llegan hasta 1.300 euros para movilidades entre países iberoamericanos y hasta 700 euros para desplazamientos entre España y Portugal. Las estadías pueden durar entre 20 días y tres meses.
El primer período de postulación cierra el 9 de noviembre de 2026 y está destinado a viajes que se realicen entre febrero y junio de 2027. Habrá una segunda convocatoria hasta el 19 de abril de 2027 para movilidades del segundo semestre.
Otras 130 plazas para estudiar o investigar en Andalucía
Las Becas Andaluzas concentran la mayor cantidad de lugares: 130. En este caso, la ayuda puede llegar a 1.500 euros para movilidades entre Latinoamérica y Andalucía y a 700 euros para desplazamientos entre Andalucía y Portugal.
La duración también va de 20 días a tres meses. El primer cierre será el 3 de noviembre de 2026 y el segundo, el 12 de abril de 2027.
Becas de hasta 3.000 euros para investigadores
La tercera línea está dirigida específicamente a personas con título de Doctor vinculadas con instituciones de educación superior latinoamericanas asociadas a la AUIP.
Son 30 becas postdoctorales con una ayuda máxima de 3.000 euros para cubrir viaje y estancia. La movilidad puede extenderse entre 30 días y seis meses.
Esta convocatoria tendrá un solo cierre: 3 de noviembre de 2026.
Qué requisitos hay que cumplir
Hay una condición que atraviesa las tres líneas: tanto la universidad de origen como la de destino deben ser miembros activos de la AUIP. Además, las becas no financian movilidades entre universidades del mismo país.
Entre los documentos solicitados aparecen pasaporte vigente, curriculum vitae, avales institucionales, declaración jurada y un plan de actividades firmado por el postulante y el tutor de la universidad receptora. Para la línea postdoctoral también hay que acreditar el doctorado.
Cómo postularse
Las solicitudes se realizan de manera digital a través de la plataforma oficial de la AUIP.
Antes de completar el formulario conviene verificar que ambas universidades formen parte de la asociación y revisar las bases de la línea elegida, porque los requisitos y el modo de gestionar la ayuda cambian según el programa.
En Magallanes, por ejemplo, para las movilidades entre países iberoamericanos la AUIP gestiona directamente el pasaje aéreo, mientras que en determinados trayectos dentro de la península ibérica el beneficiario debe presentar comprobantes para solicitar el reintegro.