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A qué hora corre Colapinto en Singapur: el cronograma completo del fin de semana de F1

La primera práctica libre comenzará en la madrugada del viernes. Luego continuará la clasificación para el Sprint.

DESAFÍO. Colapinto tendrá que sumar puntos para la lucha de Alpine.
DESAFÍO. Colapinto tendrá que sumar puntos para la lucha de Alpine.
Hace 1 Hs

El argentino Franco Colapinto tendrá una dura prueba el próximo fin de semana en Singapur, donde desembarca la Fórmula 1 luego del Gran Premio de Malasia, donde Max Verstappen volvió al triunfo con Red Bull.

El Circuito Urbano de Marina Bay es uno de los trazados más exigentes de la Fórmula 1. Su recorrido combina curvas cerradas, fuertes frenadas y sectores rápidos entre las calles de Singapur, con el agregado de un clima extremadamente húmedo. 

Briatore reconoció la falla de Alpine que perjudicó a Colapinto en Malasia

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La carrera se disputa de noche y fue la primera competencia nocturna en la historia de la categoría. Desde 2023, el circuito tiene 19 curvas tras una modificación en su trazado.

Horarios y cronograma del GP de Singapur

Viernes 9 de octubre

Prácticas Libres 1: 5.30

Clasificación Sprint: 9.30 

Sábado 10 de octubre

Sprint: 6 a 7

Domingo 11 de octubre

Carrera: 9

Todas la programación se podrá seguir por Disney Plus Premium y Fox Sports

Temas Fórmula 1Franco Colapinto
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