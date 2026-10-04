Fórmula 1: cómo fue la carrera de Franco Colapinto en Malasia, donde Verstappen volvió a brillar

El caos y el triunfo de Verstappen

El Gran Premio que se corrió en Malasia fue un caos. Luego de una demora de más de una hora y media por la intensa lluvia y las complicaciones que generó el diluvio en los monoplazas, Max Verstappen se adueñó de la punta y solo la perdió cuando tuvo que entrar a boxes para cambiar neumáticos. Fue el triunfo número 72 para el cuatro veces campeón del mundo, que esta vez tuvo a Kimi Antonelli escoltándolo en el podio.