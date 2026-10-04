Fórmula 1: cómo fue la carrera de Franco Colapinto en Malasia, donde Verstappen volvió a brillar

Resumen para apurados
- Franco Colapinto avanzó del puesto 21 al 13 en el Gran Premio disputado en Malasia, donde Max Verstappen se llevó una victoria aplastante bajo la lluvia.
- El argentino remontó ocho lugares pese a arrastrar sanciones y sufrir una fallida estrategia de neumáticos de Alpine en una carrera demorada por el agua.
- Sin sumar puntos, Alpine pierde terreno en el Campeonato de Constructores ante Racing Bulls, apuntando a recuperarse en la próxima fecha en Singapur.
Franco Colapinto hizo un gran trabajo en el caótico Gran Premio de Baréin que se corrió en Malasia y remontó ocho posiciones, del 21° al 13°, a pesar de afrontar la competencia con las sanciones por el choque del pasado fin de semana en Bakú y el cambio de unidad de potencia.
El argentino salió en el penúltimo lugar de la grilla con un ritmo muy interesante, aunque penó con una mala decisión de Alpine de largar con neumáticos blandos en una pista con mucha agua.
"Nos quedamos todos patinando en la largada. Una lástima, fue una decisión incorrecta", dijo el piloto luego de la carrera. "Estaba muy complicado con la goma lisa. No tomé muchos riesgos porque no valía la pena. Después tuve un buen ritmo de carrera, pero una lástima la decisión inicial", analizó.
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La escudería francesa hizo una apuesta muy fuerte con los neumáticos, pero no salió como esperaban: "Fue una tarde muy difícil porque no decidimos bien", reconoció Colapinto. A eso sumó: "No se secó nunca la pista. Pensé que en tres o cuatro vueltas se secaba, pero no pasó. A laburar para lo que viene".
El caos y el triunfo de Verstappen
El Gran Premio que se corrió en Malasia fue un caos. Luego de una demora de más de una hora y media por la intensa lluvia y las complicaciones que generó el diluvio en los monoplazas, Max Verstappen se adueñó de la punta y solo la perdió cuando tuvo que entrar a boxes para cambiar neumáticos. Fue el triunfo número 72 para el cuatro veces campeón del mundo, que esta vez tuvo a Kimi Antonelli escoltándolo en el podio.
Para destacar también la actuación de dos históricos de la F1: Fernando Alonso logró el mejor resultado de la temporada para él con un 8° lugar, mientras que Lewis Hamilton se subió al podio tras una gran remontada (pasó de estar 18° en la vuelta 10 a ser tercero con la Ferrari).
Constructores y lo que viene
En la lucha por el quinto lugar del Campeonato de Constructores, Racing Bulls le sacó más diferencia a Alpine, que volvió a no sumar puntos, gracias al puesto 7 de Liam Lawson y la 10° ubicación de Arvid Lindbland. Pierre Gasly, el otro piloto de Alpine, terminó 16°.
Más allá de la estrategia fallida, Colapinto logró recuperar terreno y de estar 21º terminó en el puesto 13. De todos modos, aseguró: "Contento no estoy porque quería estar en los puntos".
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La próxima semana la actividad de la F1 continuará con el Gran Premio de Singapur, que se disputará en el Circuito Urbano de Marina Bay, en lo que será la tercera semana consecutiva de actividad para la Máxima.