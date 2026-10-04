Briatore reconoció la falla de Alpine que perjudicó a Colapinto en Malasia

Resumen para apurados
- Flavio Briatore admitió que Alpine perjudicó a Franco Colapinto y Pierre Gasly tras errar la estrategia de neumáticos en el GP de Malasia de F1.
- El equipo apostó por gomas lisas con pista húmeda y el plan falló, relegando al piloto argentino al 13° lugar luego de haber rendido bien en las prácticas.
- El resultado amplió la ventaja de Racing Bulls por el quinto puesto de constructores, pero la escudería confía en el ritmo del auto para Singapur.
Flavio Briatore hizo una fuerte autocrítica después del Gran Premio de Malasia de la Fórmula 1. El asesor ejecutivo de Alpine reconoció que la escudería falló en la estrategia de neumáticos y asumió la responsabilidad por una decisión que condicionó las carreras de Franco Colapinto y Pierre Gasly.
La apuesta por salir con neumáticos slick (lisos) cuando la pista de Sepang todavía estaba húmeda terminó siendo determinante. “No ha sido el resultado que esperábamos hoy, teniendo en cuenta nuestra posición de salida, especialmente considerando que nuestros rivales han sumado puntos y la diferencia actual en el campeonato”, señaló Briatore.
El dirigente fue todavía más contundente al analizar el desempeño colectivo. “Habíamos rendido bien durante todo el fin de semana hasta ese momento; sin embargo, a la vista de lo ocurrido en la carrera, no tomamos las decisiones acertadas ni estuvimos a la altura como equipo”, admitió.
La elección perjudicó especialmente a Alpine en la lucha por el Campeonato de Constructores, ya que Racing Bulls consiguió sumar puntos y ampliar la diferencia en la pelea por el quinto puesto.
Briatore también explicó que la escudería intentó una estrategia diferente con la intención de recuperar terreno. “Nosotros, al igual que otras escuderías, probamos una estrategia distinta con los neumáticos y, posteriormente, hicimos todo lo posible por remontar, pero no dio resultado”, sostuvo.
A pesar del traspié, rescató un aspecto positivo del rendimiento del auto. “El ritmo en seco parecía prometedor y aún quedan muchas carreras para luchar por la quinta plaza del campeonato”, agregó.
Alpine, además, difundió un comunicado en el que remarcó que la decisión fue compartida y que no habrá búsqueda de responsables individuales. “No se trata de buscar culpables ni de señalar a nadie; nos mantenemos unidos como equipo y seguimos adelante hacia Singapur”, expresó la escudería.
La postura de Briatore se alineó así con la de Colapinto, que también había cuestionado la estrategia después de terminar 13° en Malasia.