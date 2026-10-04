Colapinto fue contundente con Alpine tras el GP de Malasia: “No había chances”

El argentino remarcó que, a partir de ahí, la carrera quedó condicionada. “Había que tomar muchos riesgos para ir rápido con la goma lisa y ya habíamos perdido la carrera. Había que esperar un safety car y estaba muy complicado. No tomé tantos riesgos, pero íbamos muy, muy lento. No había chances”, señaló.