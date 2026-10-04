Colapinto fue contundente con Alpine tras el GP de Malasia: “No había chances”

Resumen para apurados
- Franco Colapinto criticó la fallida estrategia de neumáticos de Alpine tras finalizar 13° en el Gran Premio de Malasia de F1, condicionada por la lluvia en Sepang.
- Tras retrasarse por tormenta, el equipo apostó erróneamente por neumáticos lisos en pista húmeda, obligando al argentino a remontar desde el 21° puesto sin adherencia inicial.
- Aunque lamentó los puntos perdidos, el piloto destacó el ritmo del monoplaza para trabajar a futuro y optimizar la toma de decisiones estratégicas en Alpine.
Franco Colapinto terminó con bronca el Gran Premio de Malasia. El argentino avanzó desde el 21° puesto de la parrilla hasta la 13ª posición, pero se mostró muy crítico con la estrategia elegida por Alpine en una carrera marcada por la lluvia y las difíciles condiciones de pista.
La competencia comenzó con 1 hora y 41 minutos de retraso por una fuerte tormenta sobre el circuito de Sepang. Cuando finalmente se habilitó la largada, el asfalto seguía húmedo, pero Alpine decidió enviar a sus pilotos con neumáticos blandos lisos. La apuesta salió mal desde el inicio.
“Nos quedamos sin grip, nos quedamos todos patinando en la largada, en el cajón, y el auto no salió para adelante. Una lástima, obviamente fue la decisión incorrecta”, explicó Colapinto.
El argentino remarcó que, a partir de ahí, la carrera quedó condicionada. “Había que tomar muchos riesgos para ir rápido con la goma lisa y ya habíamos perdido la carrera. Había que esperar un safety car y estaba muy complicado. No tomé tantos riesgos, pero íbamos muy, muy lento. No había chances”, señaló.
Pese al enojo, Colapinto rescató el ritmo que mostró el auto cuando pudo aprovechar mejor los neumáticos. “Con la goma lisa tuvimos un muy, muy buen ritmo. Pasé a varios autos que venían bastante adelante mío y tenía mucho mejor ritmo. Eso es positivo para el futuro”, sostuvo.
Sin embargo, volvió a insistir con la oportunidad desperdiciada: “Es una pena que nos haya costado tanto con esa decisión. Creo que, si no, hubiera sido una buena carrera”.
En diálogo con ESPN, también fue contundente al evaluar la jornada. “Fue una tarde muy difícil. No decidimos bien, fueron las decisiones incorrectas, pero es lo que hay”, afirmó.
Colapinto también se sorprendió por la evolución de la pista. “No se secó nunca, es increíble. Pensé que en tres o cuatro vueltas se iba a secar, pero no se secó más. Evidentemente es mucha mala suerte, pero hay que laburar para el futuro”, cerró.