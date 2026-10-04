Colapinto, otra vez, no pudo “pegar una” en un Gran Premio

¿Qué otra cosa se puede decir de lo que le pasó al bonaerense, que de momento “no pega una”? Llegó a Sepang sabiendo que iba a perder cinco puestos por la sanción que le impusieron al producir una colisión múltiple en el GP de Azerbaiyán. Y luego se le sumaron otros 10 puestos de penalización originada por el uso del quinto motor de su Alpine durante el fin de semana malayo. Largó desde el fondo, con un plan de carrera para el cual había trabajado el viernes y el sábado. Pero, todo quedó en la nada cuando, junto con el equipo, decidió poner los neumáticos incorrectos, con un circuito todavía muy mojado por la lluvia.