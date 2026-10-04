Colapinto, otra vez, no pudo “pegar una” en un Gran Premio

Resumen para apurados
- Franco Colapinto finalizó 13° este domingo en el GP de Malasia de Fórmula 1 y no sumó puntos con Alpine tras sufrir con una fallida estrategia de neumáticos y penalizaciones.
- El argentino largó desde el fondo por sanciones previas. La pista mojada y la mala elección de compuestos complicaron su ritmo, aunque logró remontar ocho posiciones en carrera.
- El resultado complica la lucha de Alpine en el Mundial de Constructores, mientras Colapinto buscará revertir la racha negativa en el próximo Gran Premio nocturno de Singapur.
Al impiadoso madrugón de domingo en Argentina para ver el Gran Premio de Bahrein (¡en Malasia!) se le sumó un papelón de la F-1 al inicio de la carrera debido a la humedad (luego de un diluvio) que afectó los sistemas de las unidades de potencia de varios autos. Esto obligó a una cruel demora para ver, finalmente, acción. La hubo, pero con altibajos, con momentos de buen espectáculo, otros caóticos y varios minutos sin demasiado para disfrutar. En medio de todo esto, pensando en lo sucedido con Franco Colapinto, cabe una expresión: por estos días (como decía en su show televisivo del siglo pasado el recordado Carlitos Balá), está siendo “socio con la desgracia”.
¿Qué otra cosa se puede decir de lo que le pasó al bonaerense, que de momento “no pega una”? Llegó a Sepang sabiendo que iba a perder cinco puestos por la sanción que le impusieron al producir una colisión múltiple en el GP de Azerbaiyán. Y luego se le sumaron otros 10 puestos de penalización originada por el uso del quinto motor de su Alpine durante el fin de semana malayo. Largó desde el fondo, con un plan de carrera para el cual había trabajado el viernes y el sábado. Pero, todo quedó en la nada cuando, junto con el equipo, decidió poner los neumáticos incorrectos, con un circuito todavía muy mojado por la lluvia.
Y sí, hubo consecuencias. El coche de Franco patinó en la largada, quedó lejos de la cabeza de la competencia y, aunque luego logró regularidad en su andar, ya sus chances se habían esfumado y sólo quedó a merced del azar para acercarse a los puestos que otorgan puntos. Él mismo lo dijo: “tuvimos mucha mala suerte”. Incluso, en un tramo de la carrera, lo perjudicó el despiste de Valteri Bottas, que obligó a la salida del auto de seguridad. ¿Por qué? Porque todos sus rivales tuvieron entonces la posibilidad de cambiar a neumáticos para piso seco, cuando el bonaerense estaba empezando a bajar los tiempos de giro.
Visto en general, fue otra oportunidad perdida para Franco, y también para Alpine. El equipo no sumó puntos al equivocarse también en la elección de los neumáticos para el coche del francés Pierre Gasly: partió en zona de puntos y se despistó en la vuelta previa a la largada, cayendo en el clasificador. Así, la lucha de la escudería francesa por quedar como el quinto equipo del certamen de Constructores se está haciendo cada vez más cuesta arriba.
Visto en particular, Colapinto dio otra muestra de sus condiciones, ganando ocho puestos frente a una situación adversa y terminando 13°. Pero esto, a esta altura, es un consuelo de poco peso.
La gran novedad fue el regreso a la victoria del neerlandés Max Verstappen con un Red Bull muy rendidor. También la notable recuperación del británico Lewis Hamilton, que llegó 3° luego de haber luchado a brazo partido al principio con una Ferrari indócil. Lo que no representa ninguna novedad es lo hecho por el juvenil y talentoso italiano Kimi Antonelli, 2°, que está a un tris de abrochar una corona en la F-1.
En pocos días más se viene el GP de Singapur, con horarios un poco más amables para los fanáticos de la “máxima” de esta parte del mundo. Es de esperar que esa carrera nocturna sea gentil también con Colapinto y Cia. Y que se haga efectivo aquello de “siempre que llovió, paró”, aunque la carrera por venir otra vez se hará en un lugar de altísima humedad.