Cartas de lectores: por un mundo mejor

Soy un hombre de 68 años, jubilado, que todos los días dedico unos minutos a meditar y a considerar si lo vivido últimamente tiene o no importancia. Y me satisface que, en lo popular, me eduqué con temas musicales inolvidables. Uno de ellos, es “La juventud”, que interpretó con mucho éxito el grupo uruguayo Los Iracundos y aún lo sigo escuchando. El mismo, dice: “Salvaremos nuestro mundo, que girando mal da vueltas, en un clima de ternura y comprensión. Natural es que luchemos, por un mundo mejor, con la fuerza que nos da la juventud. En el rostro una sonrisa, la mirada, una caricia, que el calvario de la vida pasará. Natural es que luchemos, por un mundo mejor, con la fuerza que nos da la juventud. Corazones agitados, extendamos nuestras manos, que el mañana se aproxima más y más. Natural es que luchemos, por un mundo mejor, con la fuerza que nos da la juventud”. Doy gracias a la vida y al cielo, que me hicieron compartir mi existencia con gente que valoraba la letra de estas canciones, porque me han hecho sentir unido a ellos, me formaron culturalmente y hoy me hacen suspirar. El mañana que se aproximaba más y más son los días actuales y me alegro por la satisfacción que siento de haber luchado 68 años por un mundo mejor.