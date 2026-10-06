OpiniónCartas de lectores

Cartas de lectores: por un mundo mejor
Hace 1 Hs

Soy un hombre de 68 años, jubilado, que todos los días dedico unos minutos a meditar y a considerar si lo vivido últimamente tiene o no importancia. Y me satisface que, en lo popular, me eduqué con temas musicales inolvidables. Uno de ellos, es “La juventud”, que interpretó con mucho éxito el grupo uruguayo Los Iracundos y aún lo sigo escuchando. El mismo, dice: “Salvaremos nuestro mundo, que girando mal da vueltas, en un clima de ternura y comprensión. Natural es que luchemos, por un mundo mejor, con la fuerza que nos da la juventud. En el rostro una sonrisa, la mirada, una caricia, que el calvario de la vida pasará. Natural es que luchemos, por un mundo mejor, con la fuerza que nos da la juventud. Corazones agitados, extendamos nuestras manos, que el mañana se aproxima más y más. Natural es que luchemos, por un mundo mejor, con la fuerza que nos da la juventud”. Doy gracias a la vida y al cielo, que me hicieron compartir mi existencia con gente que valoraba la letra de estas canciones, porque me han hecho sentir unido a ellos, me formaron culturalmente y hoy me hacen suspirar. El mañana que se aproximaba más y más son los días actuales y me alegro por la satisfacción que siento de haber luchado 68 años por un mundo mejor.

Daniel Chavez                                    

chavezdaniel04@gmail.com

Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
La Selección juega amistosos que cada vez se parecen menos a un partido
1

La Selección juega amistosos que cada vez se parecen menos a un partido

Los riesgos de una polarización (encima temprana)
2

Los riesgos de una polarización (encima temprana)

¿Qué priorizan los jóvenes en su carrera laboral?
3

¿Qué priorizan los jóvenes en su carrera laboral?

4

Cartas de lectores: propuesta de nueva ruta a Tafí

5

Cartas de lectores: ley de tierras

Ranking notas premium
La Selección juega amistosos que cada vez se parecen menos a un partido
1

La Selección juega amistosos que cada vez se parecen menos a un partido

Los riesgos de una polarización (encima temprana)
2

Los riesgos de una polarización (encima temprana)

La economía que se viene: cuatro preguntas que se hace el mercado
3

La economía que se viene: cuatro preguntas que se hace el mercado

Los agentes de IA ya llegaron al celular: ¿puedo confiarles mis datos?
4

Los agentes de IA ya llegaron al celular: ¿puedo confiarles mis datos?

De la bombita de Edison a la energía del viento
5

De la bombita de Edison a la energía del viento

Más Noticias
Cuando vacunás a tu hijo, le estás cambiando el futuro: la estrategia de un pediatra frente a los contenidos antivacunas

"Cuando vacunás a tu hijo, le estás cambiando el futuro": la estrategia de un pediatra frente a los contenidos antivacunas

“Los hechos admitidos no necesitan ser probados” (un clásico del Reino Unido)

“Los hechos admitidos no necesitan ser probados” (un clásico del Reino Unido)

Causas Los Sauces y Hotesur: Cristina y Máximo Kirchner están imputados

Causas Los Sauces y Hotesur: Cristina y Máximo Kirchner están imputados

Passalacquaa va a la Justicia: busca frenar la Ley de Tierras en Misiones

Passalacquaa va a la Justicia: busca frenar la Ley de Tierras en Misiones

¿Qué priorizan los jóvenes en su carrera laboral?

¿Qué priorizan los jóvenes en su carrera laboral?

Comentarios