En Tucumán, en 2025 se detuvo a 10 personas por día por vender drogas

Cambios

“Se perdió mucho tiempo y eso facilitó que el narcomenudeo se extendiera en toda la provincia. Ahora es distinto porque hay una decisión política de luchar contra este delito”, sostuvo Jorge Dib, secretario de Lucha contra el Narcotráfico. “No tengo dudas de que la aplicación de esta norma, acompañada de un enorme esfuerzo en la prevención y el tratamiento de las adicciones, es una de las razones por las que se registró la baja de ilícitos como robos y homicidios en Tucumán”, añadió el funcionario, que durante años ocupó distintos cargos en la Policía.