En Tucumán, en 2025 se detuvo a 10 personas por día por vender drogas

El número de arrestos de 2025 se incrementó un 134% con respecto a 2024. Cambios en las modalidades de comercialización. El reclamo de los vecinos de los barrios.

UNA FRASE CON VARIAS INTERPRETACIONES. El mensaje escrito en una pared de Villa 9 de Julio refleja lo que se vive en los barrios.
Gustavo Rodríguez
Por Gustavo Rodríguez Hace 4 Hs

En 2025, la Policía detuvo a 3.705 personas por comercializar drogas en pequeñas cantidades, lo que da un promedio de 10 por día. El número impacta, pero también resulta relevante advertir que, con respecto a 2024, los arrestos por este delito aumentaron un 134%, ya que ese año se registraron 1.579 aprehensiones.

En agosto de 2019, al día siguiente de haber sido reelegido como vicegobernador, Osvaldo Jaldo realizó un anuncio clave en los estudios de LG Play. “Vamos a hacer todo lo necesario para que se aplique en Tucumán la ley de narcomenudeo. Es lo que nos pidió la gente a lo largo y ancho de la provincia”, sostuvo. Sin embargo, un largo derrotero impedía su puesta en vigencia.

En marzo de 2014 se sancionó la ley 8.164, que habilitaba a la provincia a luchar contra ese delito a partir del 1 de enero de 2015. Sin embargo, una medida cautelar interpuesta por el ministro público fiscal, Edmundo Jiménez, impidió su entrada en vigencia al considerar que la Provincia no contaba con los recursos necesarios para asumir la persecución penal. En octubre de 2019 se aprobó la ley 9.188, que nunca se efectivizó porque no superaba los cuestionamientos realizados por el jefe de los fiscales.

Durante su interinato como gobernador, Jaldo logró en abril de 2022 que la Corte Suprema de Justicia levantara el impedimento que trababa la puesta en marcha de la norma. En julio de ese año, la Legislatura aprobó otra ley que fue rápidamente promulgada por el Poder Ejecutivo y, el 1 de diciembre, después de casi una década, comenzó a aplicarse.

Cambios

“Se perdió mucho tiempo y eso facilitó que el narcomenudeo se extendiera en toda la provincia. Ahora es distinto porque hay una decisión política de luchar contra este delito”, sostuvo Jorge Dib, secretario de Lucha contra el Narcotráfico. “No tengo dudas de que la aplicación de esta norma, acompañada de un enorme esfuerzo en la prevención y el tratamiento de las adicciones, es una de las razones por las que se registró la baja de ilícitos como robos y homicidios en Tucumán”, añadió el funcionario, que durante años ocupó distintos cargos en la Policía.

Penalistas sostienen que con más detenciones por venta de drogas no se soluciona el problema de fondo



Dib reconoció que sería un grave error considerar que se trata de una batalla ganada. “La provincia, por las políticas que lleva adelante el gobernador Jaldo, es referente a nivel regional en la lucha contra el tráfico y la comercialización de sustancias. Estamos ante la posibilidad histórica de seguir avanzando porque se trata de una actividad ilícita que permanentemente muta”, comentó.



El funcionario hizo hincapié en los resultados del año pasado. “Hubo un importante crecimiento en el número de detenciones, pero, por ejemplo, se secuestraron menos dosis de cocaína. Eso tiene una explicación: los tranzas dejaron de tener puntos fijos de venta y se incrementó la comercialización callejera”, analizó.

Durante 2025, según los informes oficiales, en el marco de la ley de narcomenudeo se secuestraron 69 kilos de cocaína fraccionada, 31 menos que en 2024. En cambio, hubo un fuerte incremento en el decomiso de marihuana: el año pasado fueron 881 kilos, mientras que en 2024 se incautaron 262. “Estaría relacionado con el aumento del consumo y con el hallazgo de nuevas modalidades de venta”, destacó.



El jefe de Policía, Joaquín Girvau, coincidió en gran parte con el análisis, y agregó: “Ese incremento también está vinculado a la mayor presencia policial en las calles. La fuerza está en lugares donde antes no se hacía prevención. Esto forma parte de la idea que pusimos en marcha desde que se inició esta gestión: recuperar las calles”.

“Obviamente esos números son importantes, pero hay que seguir trabajando. Lo destacable es que existe una decisión política de combatir este tipo de delito”, señaló el comisario. “Y el apoyo no es sólo verbal, sino también económico. Se destinarán más fondos para mejorar los recursos tecnológicos y humanos, con el objetivo de optimizar aún más los resultados”, indicó.

Dirigentes políticos polemizan sobre la aplicación de la ley de narcomenudeo en la provincia



Tanto Dib como Girvau coincidieron en que la cantidad de detenciones es significativa, aunque se podrían obtener mejores resultados. “Creemos que las fiscalías especializadas están sobrecargadas y eso demora algunas investigaciones que podrían ayudarnos a desarticular redes completas y no sólo detener a quienes venden”, explicó el secretario. “La Justicia nos acompaña en este proceso, pero necesita más recursos para seguir avanzando”, añadió el jefe policial.

En los barrios

“Muerte a los tranzas” es el mensaje firmado por un tal “El Loco” en una pared frente al complejo Muñoz, en Villa 9 de Julio, un sector considerado como uno de los orígenes del narcomenudeo en la provincia. “Se ve que hay más detenciones, pero la droga sigue en el barrio”, reconoció Julia Gallo, ama de casa. “A este cáncer no lo sacás más, aunque muchos de nuestros hijos, sobrinos, primos y vecinos caigan en el consumo. ¿Sabe por qué? Son los dueños del vecindario”, añadió.

Su pareja, Eduardo Jiménez, escuchó atentamente. “El mundo se mueve con plata y ellos tienen de sobra. A la gente que no tiene nada le dan dinero para pagar la factura de la luz y hasta pueden aportar para que una madre compre un cajón para sepultar a su hijo adicto”, afirmó. “Pero ese favor sale muy caro. Compran el silencio, entregan cosas para que las guarden o les piden que escondan objetos. Nada es gratis”, agregó.

“Jefe, aquí no hay ni una moneda. A los pibes les hacen el verso y los mandan a vender a la calle. Les dan unos cuantos papelitos y, si se les terminan, van a buscar más. Cuando los ‘encanan’, siempre hay dos o tres que quieren hacer lo mismo”, señaló Osvaldo Ferreyra. “Los chicos se vuelven locos porque tienen plata para vestirse, comprarse el último celular y hasta motos para llevar la porquería al centro. Esto es así y, por más que manden un ejército de policías, no cambiará nada hasta que caiga el tranza”, concluyó.

