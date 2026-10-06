Tres semanas para la segunda vuelta en Brasil: Bolsonaro, más fuerte, navega la ola conservadora

BRASILIA, Brasil.- El derechista Flávio Bolsonaro encara en posición de fuerza el balotaje en Brasil el 25 de octubre, impulsado por una ola conservadora contra la que deberá batallar el presidente Luiz Inácio Lula da Silva para intentar una remontada. El senador, de 45 años, obtuvo 47% de los votos en la primera vuelta del domingo, frente a 45% del izquierdista Lula.
Dentro de tres semanas, Flávio Bolsonaro podría sumar el gigante suramericano a la lista de países que viraron a la derecha en los últimos tiempos como Chile, Perú y Colombia, apoyados por Donald Trump.
Bolsonaro sumó 56 millones de votos, más que su padre, el expresidente Jair Bolsonaro, en la primera vuelta de 2018 y de 2022. El avance del bolsonarismo, cuyo líder cumple prisión domiciliaria por golpismo, se sintió también en el Congreso.
El Partido Liberal de los Bolsonaro casi duplicó sus escaños en el Senado y subió con fuerza en la Cámara de Diputados. La ex primera dama Michelle Bolsonaro y otros dos hijos de Jair Bolsonaro conquistaron escaños.
Flávio Bolsonaro ganó además en los tres estados con más electores del país, San Pablo, Rio de Janeiro y Minas Gerais.
Poco conocido a nivel nacional hace unos meses, el senador se define como “más moderado” que su padre, pero recuerda que el ultraderechista es su “brújula”.
Algunos analistas, como Bruno Bimbi, lo consideran “el más peligroso de los hijos de Bolsonaro” y lo vinculan con “asesinos a sueldo”, como los que mataron a la concejal de izquierda Marielle Franco, el 14 de marzo de 2018.
“El cambio”
“Está decretado el fin de la era del Partido de los Trabajadores” de Lula, llegó “el cambio en nuestro país”, aseguró triunfante el domingo en Brasilia. Esa formación ha dirigido Brasil desde 2003, salvo durante el mandato de su padre (2019-2022).
Durante la campaña, Flávio prometió combatir el alto precio de la carne y otros productos, y mano dura contra la inseguridad rampante. Además, anticipó un ajuste fiscal para contener el incremento de la deuda pública registrado durante el tercer mandato de Lula. La Bolsa de San Pablo cotizaba en fuerte alza, clara señal de apoyo de los mercados.
Lula centró su campaña en la defensa de la soberanía frente a la presión estadounidense y en recordar el legado de sus tres gobiernos, con una larga lista de programas sociales.
Durante su tercer mandato, la inflación se mantuvo a raya y el desempleo cayó, pero los brasileños se quejan del costo de vida y están hastiados de la delincuencia. “Los brasileños están preocupados por cosas concretas como los precios en los supermercados, el miedo a ser asaltados y las deudas de las tarjetas de crédito”, dijo el analista político Thomas Traumann. Pero “no por conceptos abstractos como la soberanía o la importancia de Lula en la historia”, agregó.
En blanco y abstención
Lula, de 80 años y en busca de un cuarto mandato, admitió que el resultado fue “inesperado”. “Estamos en la prórroga y ahí es donde vamos a convencer al pueblo brasileño”, dijo en Sao Paulo.
“Lula aún tiene chances”, afirma la politóloga Carolina Botelho, pese a que los otros candidatos, que sumaron el 8% de los votos, son casi todos de derecha.
Deberá convencer a quienes votaron en blanco o nulo y al 21% que se abstuvo, consideró la analista de la Universidad del Estado de Río de Janeiro.
Recordó, sin embargo, que desde el retorno de la democracia, quien sale con ventaja en la primera vuelta de unas presidenciales en Brasil gana la segunda.
Apoyos externos
La ventaja de Bolsonaro frente a Lula se inscribe en un fenómeno global del crecimiento de la derecha, que se ha impuesto en varias elecciones en América Latina bajo la influencia de Trump.
El presidente argentino, felicitó al senador por su ventaja ante el “comunista” Lula. “Hoy mi corazón está con Brasil, que Dios se apiade del hermano país como lo hizo con Colombia. El verdadero cambio es derrotar a la izquierda”, escribió el colombiano Abelardo de la Espriella. El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, deseó a Bolsonaro una “gran victoria” en el balotaje.
Sin manifestar apoyo directo, el presidente estadounidense saludó la “gran victoria” del heredero de su aliado. Trump, que impuso aranceles y sanciones a Brasil tras la condena de Jair Bolsonaro, indicó que la disputa en el balotaje será “muy reñida” y comparó el rápido escrutinio del voto electrónico en Brasil con el conteo en las estadounidenses, muy lento a su juicio.
Su secretario de Estado, Marco Rubio, afirmó que “todos” esperaban que Flávio superaría a Lula en la primera vuelta. “Veremos cómo se desarrolla la situación”, agregó, cauto.