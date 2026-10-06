Tres semanas para la segunda vuelta en Brasil: Bolsonaro, más fuerte, navega la ola conservadora

Durante su tercer mandato, la inflación se mantuvo a raya y el desempleo cayó, pero los brasileños se quejan del costo de vida y están hastiados de la delincuencia. “Los brasileños están preocupados por cosas concretas como los precios en los supermercados, el miedo a ser asaltados y las deudas de las tarjetas de crédito”, dijo el analista político Thomas Traumann. Pero “no por conceptos abstractos como la soberanía o la importancia de Lula en la historia”, agregó.