Brasil: a quién mandarán a votar los candidatos que quedaron afuera de la contienda electoral

Sorpresa

Lula, que el domingo admitió sorpresa por el resultado, se reunió a puerta cerrada en Brasilia con responsables de campaña, ministros y aliados para definir su estrategia. Según medios locales, evalúa acelerar la votación de un proyecto de ley de reducción de la semana laboral, una de sus banderas. Ninguno de los principales candidatos derrotados era de tendencia progresista, lo que le complica la búsqueda de adhesiones.