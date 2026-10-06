Brasil: a quién mandarán a votar los candidatos que quedaron afuera de la contienda electoral

BRASILIA, Brasil.- El ex presidente Michel Temer y el ex candidato Romeu Zema anunciaron este lunes su apoyo a Flávio Bolsonaro, del Partido Liberal (PL), de cara al balotaje del 25 de octubre contra el presidente Luiz Inácio Lula da Silva.
Son los primeros respaldos públicos tras una primera vuelta ajustada, en la que Bolsonaro obtuvo el 47,03% de los votos y Lula el 45,16%.
Zema, ex gobernador conservador de Minas Gerais, quedó sexto con el 0,27% y fue el primer aspirante derrotado en pronunciarse. “Voto contra el Partido de los Trabajadores (PT) y por Flávio Bolsonaro; Brasil no aguanta cuatro años más de Lula”, afirmó en un video difundido el mismo domingo a la noche.
Advirtió que, si Lula es reelegido, podría designar a otros cuatro magistrados de la Corte Suprema. Aunque reunió poco más de 326.000 votos, es una figura conocida en Minas Gerais, la segunda región más poblada del país.
Temer, que asumió la presidencia en 2016 luego de que el Congreso destituyó a Dilma Rousseff, publicó un manifiesto en redes sociales, en defensa del candidato de la derecha. “Reconexión es Flávio”, escribió, y señaló que la renovación del Congreso, donde el PL eligió 121 diputados federales y 19 senadores, refleja el deseo de cambio de la población.
Su respaldo no sorprendió: Lula ya lo llamó “golpista” en reiteradas ocasiones, debido a cómo llegó al poder tras la salida forzada de Rousseff.
El PL también busca el apoyo de Ronaldo Caiado, que llegó en quinto lugar, con el 2,18% de los votos.
Flávio Bolsonaro viajará hoy a Goiânia, y según el gobernador de Goiás, Daniel Vilela, aliado de Caiado, este podría anunciar su respaldo en el mismo día, según la cadena CNN Brasil.
En cambio, Augusto Cury (Avante), tercero con el 2,89%, y Renan Santos (Missão), cuarto con el 2,25%, aseguraron por ahora que no apoyarán a ningún candidato.
El presidente del PL, Valdemar Costa Neto, afirmó que el partido pretende sumar a União Brasil, Republicanos y Progresistas, tres fuerzas de centroderecha que reúnen 128 diputados y no se alinearon con ningún candidato en la primera vuelta.
Sorpresa
Lula, que el domingo admitió sorpresa por el resultado, se reunió a puerta cerrada en Brasilia con responsables de campaña, ministros y aliados para definir su estrategia. Según medios locales, evalúa acelerar la votación de un proyecto de ley de reducción de la semana laboral, una de sus banderas. Ninguno de los principales candidatos derrotados era de tendencia progresista, lo que le complica la búsqueda de adhesiones.