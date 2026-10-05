Alerta en Siberia: ponen bajo cuarentena cinco hospitales por la muerte de una mujer

La cuarentena se dictó en los sitios en los que estuvo presente la mujer, identificada como Daria Shipilova, antes de fallecer. Se estima que cerca de 200 personas estuvieron en contacto con ella. Por eso se definió ajustar la vigilancia de casos para evaluar a los contactos estrechos. Una de las hipótesis es que la mujer pudo haber contraído la enfermedad en su trabajo, un laboratorio que trata patógenos peligrosos.