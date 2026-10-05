Alerta en Siberia: ponen bajo cuarentena cinco hospitales por la muerte de una mujer

Resumen para apurados
- Cinco hospitales de Siberia entraron en cuarentena tras la muerte de una científica de 28 años por presunta peste neumónica contraída en su laboratorio de Irkutsk.
- Cerca de 200 contactos estrechos fueron aislados. Se investiga si la víctima rompió por accidente un tubo con la bacteria Yersinia pestis en el Instituto Antiplaga.
- Mientras el gobierno cataloga el caso como neumonía desconocida, expertos advierten sobre posibles fallas de bioseguridad y sospechas de encubrimiento oficial.
El sudeste ruso se encuentra bajo alerta luego de que algunos hospitales fueran puestos en cuarentena. Cinco centros de salud de Irkutsk quedaron aislados durante tres semanas luego de que una investigadora de 28 años perdiera la vida. De momento, se evalúa que el fallecimiento se deba a peste neumónica, una infección profunda y severa en los pulmones.
La cuarentena se dictó en los sitios en los que estuvo presente la mujer, identificada como Daria Shipilova, antes de fallecer. Se estima que cerca de 200 personas estuvieron en contacto con ella. Por eso se definió ajustar la vigilancia de casos para evaluar a los contactos estrechos. Una de las hipótesis es que la mujer pudo haber contraído la enfermedad en su trabajo, un laboratorio que trata patógenos peligrosos.
Cuarentena preventiva en Rusia
La principal institución involucrada que quedó afectada por el aislamiento fue el Instituto Antiplaga de Irkutsk, donde trabajaba Shipilova. También quedaron en cuarentena el Hospital Clínico Infantil Ivanovo-Matreninskaya, los hospitales clínicos número 1, 3 y 10 de Irkutsk, y una clínica de la zona.
Fuera del área de sanidad, una planta de aluminio fue aislada en Shelekhov. Se indicó a los empleados utilizar mascarillas para trabajar, al menos por las próximas semanas, y buscar atención médica inmediata ante la aparición de síntomas relacionados con la peste neumónica. El instituto donde trabajaba Shipilova se encuentra en esta ciudad, razón por la que se extremaron cuidados.
Cómo se contagió la mujer fallecida
La peste neumónica avanza velozmente y se propaga mediante secreciones corporales. Aunque es curable si se administran antibióticos de forma rápida, la falta de tratamiento y diagnóstico pueden resultar mortales y causar la muerte en pocos días. Es una enfermedad causada por Yersinia pestis, una bacteria alojada en un tubo de ensayo que, según una primera hipótesis, Shipilova podría haber roto por accidente en el laboratorio.
Las autoridades de Rusia no confirmaron que se tratara de peste neumónica. El gobernador de Irkutsk, Igor Kobzev, declaró que la mujer habría sufrido “una neumonía de origen desconocido”. “Las medidas preventivas se llevan a cabo en la región bajo la estricta supervisión de Rospotrebnadzor”, el organismo de vigilancia epidemiológica, afirmó el gobernador.
También se informó que en los análisis realizados a la paciente no se reconocieron materiales propios del trabajo de la técnica. Restará evaluar si efectivamente la muerte de Shipilova fue causada o no por Yersinia pestis. El epidemiólogo Mikhail Favorov denunció un posible encubrimiento de las causas de muerte de la mujer. Argumentó que la rotura de un frasco de vidrio no es suficiente para explicar un contagio de este tipo entre personal especializado.