Los looks de Messi a lo largo de sus ocho Balones de Oro

El astro máximo del fútbol, el jugador con más Balones de Oro en su haber, demostró una evolución en su vestimenta a lo largo de su carrera. De los jeans skinny y las remeras de estampas llamativas, pasó a la ropa oversize, a juego con la época, y se animó a las colaboraciones con las marcas. En las galas de premiaciones, algunos looks destacaron sobre otros. Lionel Messi demostró en los últimos años que puede animarse a más.