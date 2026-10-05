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Los looks de Messi a lo largo de sus ocho Balones de Oro

La evolución de los outfits de Lio en los momentos más importantes de su carrera: los aciertos, errores y grandes apuestas.

Los looks de Messi a lo largo de sus ocho Balones de Oro
Foto: Dolce & Gabbana
Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • Lionel Messi transformó su estilo en las ocho galas del Balón de Oro entre 2009 y 2023, pasando de trajes sobrios a apuestas de alta costura mundial.
  • Su evolución estética contó con el apoyo de Antonela Roccuzzo y marcas de lujo, alternando entre apuestas audaces como los lunares y cortes clásicos elegantes.
  • Esta transformación consolidó al capitán argentino como un ícono de la moda internacional, afianzando vínculos comerciales clave con prestigiosas firmas de lujo.
Resumen generado con IA

El astro máximo del fútbol, el jugador con más Balones de Oro en su haber, demostró una evolución en su vestimenta a lo largo de su carrera. De los jeans skinny y las remeras de estampas llamativas, pasó a la ropa oversize, a juego con la época, y se animó a las colaboraciones con las marcas. En las galas de premiaciones, algunos looks destacaron sobre otros. Lionel Messi demostró en los últimos años que puede animarse a más.

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Los seguidores más fanáticos del Capitán de la Selección aseguran que entre 2013 y 2014 hubo un quiebre en la vestimenta de Messi. El cambio se atribuyó a la aparición de algún asesor de imagen. Sin embargo, nunca trascendió un nombre oficial de alguien que curara sus outfits.

Quiénes ayudan a Messi a vestirse

Además de su equipo de marketing, que concreta colaboraciones con marcas de lujo, hay dos figuras clave en el resultado que logra Messi en su apariencia. En primer lugar, Antonela Roccuzzo, la persona más cercana a ser su propia asesora de imagen. La esposa del 10 es una de las críticas de sus elecciones de vestimenta. Pero tambien es su amalgama, porque el propio Messi declaró que intentan ponerse a tono según el lugar al que van.

Otro de los nombres fijos en la estética del delantero es Dany Ale, el peluquero y barbero designado de la Selección. Es él quien se encarga de los cortes de cabello y el estilismo del rostro cuando los jugadores tienen una nueva aparición.

Los looks de Messi en cada Balón de Oro

2009. El primer Balón de Oro llegó de la mano de un look que, para una primera aparición en un evento de tal magnitud, logró apenas aprobar. Visto a la distancia, la época ayudó al Capitán a ser recordado con menos críticas que elogios. En la gala eligió un sencillo traje negro, sin estampas, colores ni detalles, con una corbata perfectamente olvidable.

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2010. Al año siguiente, ya con cierta experiencia en su haber, el ídolo mundial arriesgo un poco más. Se acercó al look de gala con un moño negro y un saco de vestir aterciopelado. Fue de las primeras grandes apuestas que se animó a hacer. Su cabello quedó tal como lo usaba entonces: largo y voluptuoso.

Los looks de Messi a lo largo de sus ocho Balones de Oro

2011. El tercer Balón de Oro fue recibido con toda la presencia que ameritaba. Messi optó por un saco oscuro, color burdeos. Le sumó detalles que realzaron el look como los detalles negros de la solapa del traje y el clip que llevó en la corbata. El pelo, esta vez, pasó a estar corto como nunca antes.

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2012. El saco que eligió al año siguiente fue tan criticado como amado. Algunos elogiaron la decisión de llevar la estampa de lunares de Dolce & Gabbana tanto en el saco como en el moño, un accesorio que se repitió durante años y que por mucho tiempo pareció ser su favorito para vestirse de gala.

Los looks de Messi a lo largo de sus ocho Balones de Oro

2015. Armani se hizo cargo del outfit de 2015. Después de años de tomar riesgos, para su quinto Balón de Oro regresó a los clásicos. Optó por un esmoquin negro con saco de solapas apenas satinadas, moño negro y camisa blanca.

Los looks de Messi a lo largo de sus ocho Balones de Oro

2019. Este año eligió mantenerse en lo clásico y regresar al uso de corbata. Sorprendió la decisión de vestir a sus hijos mayores, que lo acompañaron a la gala, con el mismo traje y corbata que usó. Eligió para la ocasión un traje negro con corbata plateada.

Los looks de Messi a lo largo de sus ocho Balones de Oro

2021. En 2021 se repitieron los looks a juego con su familia. Messi, literalmente, brilló. Nuevamente apostó por un traje Dolce & Gabbana, esta vez completamente negro pero con brillos texturados y solapas opacas. En 2021 hizo una vuelta al clásico moño negro.

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2023. En los últimos años, Messi se mostró como un hombre de tradiciones. Respetó el traje negro, con una sutil textura cuadriculada, toda en negro, de Louis Vuitton. La familia, otra vez, estuvo presente.

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