El arquero de Benín desafió a Messi antes de su despedida: “No estamos acá para hacer turismo”

“No es como cualquier otro. Creo que es algo que ocurre una sola vez en nuestra carrera, por ser el último partido de Messi. Es un partido especial. Pero, ojo, estamos aquí por Argentina y por Messi, pero no debemos olvidar que también representamos a nuestro país. Estamos aquí para defender a Benín”, aseguró el guardameta de 28 años.