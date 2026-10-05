Doble "9", presión en equipo y la pelota como bandera: cómo se prepara la Selección para jugar sin Messi

El doble "9", la primera señal

Los amistosos ante Bolivia y Burkina Faso, que la Argentina jugó sin su capitán, ofrecieron las primeras pistas. La más visible está en el dibujo. En los dos partidos, Scaloni apostó por el doble "9", con Julián Álvarez y Lautaro Martínez juntos desde el arranque. Con Messi, esa convivencia era casi imposible: el "10" ocupaba la zona que hoy queda libre, entre los volantes y los delanteros, y el equipo necesitaba un solo punta que le abriera espacios. Sin él, la Selección gana presencia en el área y suma un segundo delantero para incomodar la salida rival.