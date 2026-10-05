Messi fue nuestro calendario: dos décadas de goles, finales y lágrimas que también cuentan nuestra propia historia

¿Qué significa Lionel Messi?

- Messi significa, antes que nada, una manera de jugar. La pelota pegada al pie izquierdo, la cabeza levantada en el momento justo, el pase que nadie más veía, la gambeta corta que dejaba rivales en el piso. Basta repasar algunas escenas: el zurdazo a México en Qatar, cuando el Mundial empezaba a escaparse; el pase sin mirar que dejó a Nahuel Molina solo frente al arquero de Países Bajos; el gol agónico a Egipto para darle vida a la Selección; la asistencia a Lautaro Martínez contra Inglaterra, los tiros libres que se clavaban en el ángulo como si la pelota obedeciera. Durante dos décadas fue el futbolista que mejor encarnó la idea que los argentinos tenemos del fútbol: el talento por encima de la fuerza, la picardía por encima del libreto, el potrero metido en las canchas más grandes del mundo.