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La Conae busca estudiantes para construir un satélite y competir en Estados Unidos

La convocatoria está abierta a estudiantes de universidades públicas y privadas. Los equipos deben tener entre tres y seis integrantes de una misma institución y contar con un docente responsable.

CANSAT. Estudiantes argentinos pueden diseñar y construir un dispositivo a escala de un satélite para participar de una misión espacial.
CANSAT. Estudiantes argentinos pueden diseñar y construir un dispositivo a escala de un satélite para participar de una misión espacial. / CONAE
Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • La Conae abrió la inscripción para que universitarios argentinos diseñen satélites a escala hasta el 9 de octubre y compitan por representar al país en EE.UU.
  • Los equipos de 3 a 6 alumnos y un docente pasarán por evaluaciones de diseño y pruebas técnicas; sólo seis finalistas participarán del lanzamiento en 2027.
  • El proyecto ganador viajará con apoyo de la Conae a competir en Cansat USA, lo que consolidará la formación práctica aeroespacial en las universidades nacionales.
Resumen generado con IA

Los CanSat son pequeños dispositivos que condensan varias funciones de un satélite real en una estructura de tamaño reducido. Incorporan sensores, sistemas de comunicación y componentes capaces de registrar información durante el vuelo, y se utilizan en distintos países como una forma de acercar a estudiantes al desarrollo de misiones espaciales

Ahora, universitarios argentinos pueden diseñar uno propio y competir por la posibilidad de representar al país en Estados Unidos. La convocatoria corresponde a Cansat Universitario 2026-2027, impulsada por la Conae, y recibe inscripciones hasta el 9 de octubre.

Cómo funciona la misión

La propuesta no termina con la construcción del dispositivo, cada equipo tiene que atravesar distintas etapas similares a las de una misión espacial real: definir objetivos, diseñar el sistema, construir prototipos, realizar pruebas, validar componentes y finalmente participar de un lanzamiento.

El CanSat funcionará como una carga útil y deberá cumplir requerimientos técnicos durante el ascenso y el descenso. El seguimiento de los proyectos se realizará a través del Aula Virtual de la Conae. 

Quiénes pueden formar un equipo

La convocatoria está dirigida a estudiantes de grado de universidades públicas y privadas de todo el país, sin importar la carrera que cursen. 

Los grupos deben tener entre tres y seis integrantes, todos pertenecientes a una misma institución. Además, tienen que contar con un docente responsable que actuará como referente institucional frente a la organización. También pueden participar asesores científico-técnicos, aunque no integran formalmente el equipo.

CANSAT USA. El proyecto ganador podrá representar a la Argentina en una competencia internacional en Estados Unidos. CANSAT USA. El proyecto ganador podrá representar a la Argentina en una competencia internacional en Estados Unidos. / CAPTURA DE PANTALLA

Los estudiantes deben ser mayores de edad, argentinos nativos, naturalizados o por opción, o residentes en el país, y acreditar su condición de alumnos regulares. 

De 20 proyectos a seis lanzamientos

Después de la inscripción llegará una primera instancia técnica: la Revisión Preliminar de Diseño. Cada grupo deberá presentar la misión propuesta, prototipos, pruebas iniciales, presupuesto y cronograma. De esa etapa surgirán 20 equipos seleccionados. 

Luego llegará una segunda evaluación, la Revisión Crítica de Diseño, donde se analizarán en mayor profundidad los subsistemas y la planificación operativa.

Finalmente quedarán seis equipos, que participarán de la campaña de lanzamiento prevista para junio de 2027. Argentina

El premio puede llevar al equipo a EEUU

Después del vuelo, los finalistas deberán presentar los resultados de la misión y analizar el desempeño de sus dispositivos.

El equipo ganador podrá representar a la Argentina en Cansat USA, con apoyo institucional y económico de la Conae. El alcance concreto de ese financiamiento será definido al momento de la premiación. 

Cómo inscribirse

La postulación se realiza mediante el formulario oficial disponible en el sitio de Cansat Argentina (argentina.gob.ar/ciencia/conae/cansat-argentina/) hasta el 9 de octubre de 2026..

Cada equipo debe cargar copia del DNI o documento vigente y certificado de alumno regular de cada integrante, el Reglamento de Participación firmado y la documentación que acredite la pertenencia del docente a la institución. 

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