MasterChef Celebrity: un grave error con plástico y grasa cruda dejó al primer eliminado
Un pedazo de film en la carne, grasa cruda y un puré sin sabor terminaron con el sueño del humorista en la primera gala de eliminación. Tras las severas críticas de Martitegui y Betular, se convirtió en el primer despedido de la temporada 2026, dejando abierta la ilusión de un repechaje.
Resumen para apurados
- Pachu Peña se convirtió en el primer eliminado de MasterChef Celebrity Argentina tras presentar una milanesa con restos de film plástico y grasa cruda en la gala inicial.
- El desafío consistía en recrear la milanesa con hueso ganadora del ciclo previo; Peña quedó en la terna final junto a Diego Ramos y Alejandro Lerner por fallas técnicas graves.
- La prematura salida del humorista despidió una de las figuras más carismáticas del certamen, aunque el jurado abrió la puerta a su posible regreso en la etapa de repechaje.
La nueva edición de MasterChef Celebrity Argentina se mostró como una continuidad de la última. Conectando al finalista de la cuarta emisión del certamen, los competidores debieron recrear el plato con el que n Lucas coronó su participación en la temporada 2025-2026. El ganador fue a supervisar las preparaciones de milanesa con hueso y fideos que lo consagró, pero no todos los participantes pudieron completar con éxito el desafío, y uno de ellos falló con mayor cuota que otro.
Pachu Peña fue el primer eliminado de MasterChef Celebrity en su quinta edición tras completar su “Mila Clown” y ganarse críticas bastante severas por parte del jurado. Entre la “contaminación física”, un puré poco condimentado y los cortes de carne bastante descuidados, el ex Peligro sin Codificar debió abandonar el programa con un plato que prometió mucho pero que lo dejó en una situación complicada.
Desempeño dispar en las cocinas
La gala exigía elaborar una milanesa con hueso, guarnición y dip. Mientras que Lizy Tagliani, Mike Amigorena, Morena Beltrán y Campi aseguraron su permanencia al presentar los mejores platos, un segundo grupo compuesto por Nazareno Casero, Marta Fort, Luck Ra, Pablo Migliore y Grego Rossello cumplió con lo justo. Damián Betular fue claro al salvarlos: “Piensen en qué pueden mejorar, pero vale, nos vemos la próxima semana”.
La tensión definitiva se concentró en la terna de los peores platos, integrada por Diego Ramos, Alejandro Lerner y Pachu Peña. Germán Martitegui advirtió la gravedad de la situación antes del veredicto: “No están acá por ser los mejores platos. Son los tres platos peor logrados de la noche, uno de ustedes tres abandona las cocinas de MasterChef Celebrity esta noche”.
Las críticas lapidarias a la "Mila Clown"
El desplome de la “Mila Clown” de Pachu comenzó cuando Betular detectó un pedazo de film adherido a la carne y lanzó: “Eso es contaminación física”. Aunque el humorista intentó excusarse argumentando que el plástico pudo haber quedado atrapado “entre tanto martilleo”, los errores continuaron. El pastelero señaló que lo que parecía queso era en realidad grasa cruda: “No es queso, es grasa. Es grasa cruda, no hay nada peor”. Sobre el puré, remató: “El puré no tiene nada, Pachu, es papa hervida pisada”, concluyendo que se trataba de una preparación muy engañosa a la vista.
La crítica más lapidaria llegó de la mano de Martitegui, quien sentenció: “Yo con esto ya me hubiera ido de donde estaba comiendo y no vuelvo nunca más”. Por su parte, Maru Botana resumió el momento con amargura al decirle: “Noche complicada, Pachu”.
La despedida del humorista
Finalmente, Martitegui anunció la decisión del jurado: “El cocinero que será el primer eliminado de esta temporada y abandona las cocinas de MasterChef Celebrity es Pachu Peña”, agregando con pesar: “Te vimos muy poco lamentablemente, fue una alegría conocerte un poco, fue muy corto. Creo que los nervios o lo que sea no te dejaron mostrar todo el potencial que podías tener”.
Al ser consultado por Betular sobre si la había pasado bien, Pachu respondió con gratitud: “La pasé muy bien, gracias a todos de corazón, me trataron maravillosamente bien”. Maru Botana expresó el sentir del estudio: “Yo creo que lo que más vamos a extrañar es tu risa del fondo y tu humor, me encantaría que vuelvas en el repechaje”.