MasterChef Celebrity: un grave error con plástico y grasa cruda dejó al primer eliminado

La nueva edición de MasterChef Celebrity Argentina se mostró como una continuidad de la última. Conectando al finalista de la cuarta emisión del certamen, los competidores debieron recrear el plato con el que n Lucas coronó su participación en la temporada 2025-2026. El ganador fue a supervisar las preparaciones de milanesa con hueso y fideos que lo consagró, pero no todos los participantes pudieron completar con éxito el desafío, y uno de ellos falló con mayor cuota que otro.