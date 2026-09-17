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MasterChef Celebrity 2026 ya tiene fecha de estreno: cuándo comienza y quiénes estarán

MasterChef Celebrity 2026 ya tiene fecha de estreno en Telefe. Wanda Nara volverá como conductora y 24 famosos competirán en las cocinas, con Maru Botana como nueva integrante del jurado.

Wanda Nara será nuevamente la conductora de MasterChef Celebrity
Wanda Nara será nuevamente la conductora de MasterChef Celebrity La Nación
Por Mercedes Mosca Hace 15 Min

Resumen para apurados

  • Telefe confirmó que MasterChef Celebrity 2026 estrenará el 28 de septiembre a las 22:15, con Wanda Nara como conductora y 24 participantes famosos.
  • El anuncio se hizo con un sketch especial. El certamen renueva su jurado con la incorporación de Maru Botana en reemplazo de Donato De Santis, junto a Betular y Martitegui.
  • El reality culinario busca consolidarse como la gran apuesta de rating del canal, midiendo las destrezas de figuras del espectáculo, el deporte y las redes sociales.
Resumen generado con IA

Telefe confirmó finalmente la fecha de estreno deMasterChef Celebrity 2026, una de las grandes apuestas del canal para la pantalla de este año. El reality gastronómico regresará con Wanda Naracomo conductora, 24 celebridades en competencia y una modificación importante en el jurado.

El anuncio se realizó de una manera particular a través de MasterChef: El Despegue, un sketch en el que Wanda apareció caracterizada como azafata y presentó a los famosos como pasajeros de un vuelo rumbo a las cocinas del programa.

Cuándo comienza MasterChef Celebrity 2026

La nueva temporada de MasterChef Celebrity se estrenará el lunes 28 de septiembre a las 22.15 por Telefe, según informó Infobae. Wanda Nara volverá a ocupar el rol de conductora, después de haber estado al frente de las temporadas anteriores del formato.

La edición contará con 24 participantes vinculados al espectáculo, la música, el periodismo, el deporte y las redes sociales, quienes deberán demostrar sus habilidades gastronómicas frente al jurado. 

Quiénes serán los jurados de MasterChef Celebrity

Una de las principales novedades de esta edición estará en el panel encargado de evaluar los platos. Damián Betular y Germán Martitegui continuarán como jurados, mientras que se sumará Maru Botana, quien ocupará el lugar que dejó Donato De Santis.

De esta manera, el reality tendrá un nuevo trío de especialistas que deberá probar y calificar las preparaciones de las celebridades durante la competencia.

Quiénes participan de MasterChef Celebrity 2026

La nueva edición reunirá a figuras de distintos ámbitos. La lista de participantes está integrada por:

  • Alejandro Lerner
  • Campi
  • China Ansa
  • Diego Ramos
  • Edith Hermida
  • Elizabeth “La Negra” Vernaci
  • Grego Rossello
  • Hernán Coronel, de Mala Fama
  • Julieta Nair Calvo
  • Julieta Poggio
  • Karina Mazzocco
  • Lizy Tagliani
  • Luciana Geuna
  • Luck Ra
  • Marta Fort
  • Morena Beltrán
  • Nazareno Casero
  • Pablo Giralt
  • Pablo Migliore
  • Pachu Peña
  • Paula Trápani
  • Rocío Robles
  • Sebastián Presta
  • Mike Amigorena
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