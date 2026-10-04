El cordobés Franchi mostró su categoría y se quedó con el Anual de La Liofila

Resumen para apurados
- El cordobés Lautaro Franchi ganó el Torneo Anual de saltos en Tapia, Tucumán, al imponerse en la categoría Primera de 1,30 metros tras dos jornadas de competencia.
- Con trayectoria internacional y un título sudamericano, Franchi superó a competidores de cinco provincias del país en pruebas que abarcaron diversas alturas y categorías.
- El certamen consolida al club La Liofila Polo Jumping como un escenario de jerarquía y constante desarrollo dentro del calendario del hipismo regional argentino.
El cordobés Lautaro Franchi sacó a relucir toda su categoría y se consagró campeón del Torneo Anual de saltos variados de La Liofila Polo Jumping, en Tapia. El certamen volvió a reunir a algunos de los principales exponentes de la disciplina y confirmó el crecimiento de un club que, pese a su corta historia, ya ocupa un lugar importante dentro del calendario del hipismo regional.
Durante dos jornadas, amazonas y jinetes de Córdoba, Catamarca, Salta, Santiago del Estero y Tucumán se encontraron en la pista de La Liofila para afrontar pruebas con vallas desde 0,60 hasta 1,30 metro. Hubo recorridos para las diferentes categorías y niveles, pero la máxima atención estuvo puesta en la categoría Primera, donde Franchi terminó imponiendo su experiencia y jerarquía.
El cordobés, de 27 años, se lució con “La Liofila Cordillera” en las dos jornadas de competencia sobre vallas de 1,30 metro. Con un recorrido destacado, logró quedarse con el título de la categoría principal y coronó una actuación que volvió a poner en evidencia su trayectoria.
Franchi cuenta con experiencia internacional. Entre sus antecedentes más importantes aparece el título obtenido en el FEI South American Championship 2019, disputado en Paraguay. En Tapia volvió a demostrar su gran nivel y llevó a “La Liofila Cordillera” hasta lo más alto del podio.
El subcampeonato en Primera quedó para Lourdes Solórzano, que con “Cay Z” completó una muy buena actuación.
En Segunda 1,30 metro, Sofía Brahim, con “Label Hawai”, también alcanzó el primer lugar y sumó otro de los campeonatos importantes de la competencia.
La jornada también tuvo otros nombres destacados. En las categorías con vallas de 1,20 metro se consagraron campeonas Martina Piola, con “Colina Nazareno”, en Segunda; Ana Salguero, con “JH Homero”, en Tercera Mayor; y Eugenia Juárez Chico, con “Solaguayre Quintillo”, en Amateur. Las tres fueron protagonistas de pruebas de exigencia y completaron una destacada participación.
La actividad continuó con pruebas de distintas alturas y categorías. En Tercera Mayor 1,10 metro, Bautista Solórzano, con “La Liofila Corsario”, fue campeón y Facundo Gramajo, con “HJ Lázaro”, terminó como subcampeón. En Amateur 1,10 metro, Josefina Niel Puig, con “La Liofila Condesa”, se quedó con el título y Guillermo Carceller, con “Tatabra Lamborghini”, fue segundo.
Gramajo tuvo revancha en Tercera Mayor 1,00 metro y se consagró campeón con “HJ Lázaro”, seguido por Gabriel Burgos, con “Dolce Kenzo”. En Amateur 1,00 metro, Lourdes Cossio, con “HJ Elton”, fue campeona y Flaviana Yubrin, con “Tatabra Dallas”, subcampeona.
En las categorías de 0,90 metro, Génesis Apestey, con “León Lusitano”, ganó en Tercera Mayor, escoltada por Ana Salguero, con “La Totorilla Aquiles”. En Escuela Mayor, Agustina Martínez Manfrin, con “MYM Argentina”, fue campeona y Josefina Lopinto Niel, con “Magnus Hechicera”, subcampeona. En Escuela Menor, Elena Carceller, con “Luthier Octava”, se quedó con el primer puesto y Josefina Ledesma Ovejero, con “Dos Lunas Honolulu”, terminó segunda.
Las pruebas de 0,80 metro también dejaron sus campeones. En Escuela Mayor, Milagros Artigas Ruesjas, con “AG Atenea”, fue primera y Zaira Scarafiocca, con “La Liofila Coral”, segunda. En Escuela Menor, Indiana Martina Paz, con “Destino Calchaquí”, se consagró campeona.
En Escuela Mayor 0,70 metro, Malena Pereira Doz Costa, con “SP India”, alcanzó el primer lugar y Milagros Artigas Ruesjas, con “AG Atenea”, fue subcampeona. En Iniciados Mayor 0,70 metro, Milagros Toledo, con “Pegasus Carmen”, fue campeona, mientras que en Iniciados Menor la vencedora fue Victoria Concilio, con “Sil Bionic”, seguida por Elena Orazi, con “Candas”.
La categoría Iniciados Mayor 0,60 metro también tuvo a Milagros Toledo como campeona, esta vez con “Pegasus Carmen”. En Iniciados Menor 0,60 metro, Elena Orazi, con “Candas”, terminó en el primer lugar e Isabella Bonacina, con “Rayo”, fue subcampeona.
Más allá de los resultados, el torneo volvió a representar un paso adelante para La Liofila Polo Jumping. El club, que todavía está construyendo su historia, atraviesa un marcado proceso de crecimiento y ya consiguió instalarse como un espacio capaz de recibir competencias de gran jerarquía. La llegada de representantes de distintas provincias y la posibilidad de ofrecer pruebas desde las categorías iniciales hasta la máxima altura son una muestra de ese desarrollo.
La pista de Tapia volvió a ser, así, punto de encuentro para el hipismo de la región. Entre la jerarquía de Franchi y los numerosos campeones que dejó el Anual, La Liofila volvió a demostrar que su proyecto crece a paso firme y que tiene todo para seguir ocupando un lugar cada vez más importante dentro de la disciplina.