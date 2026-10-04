El cordobés Franchi mostró su categoría y se quedó con el Anual de La Liofila

El cordobés Lautaro Franchi sacó a relucir toda su categoría y se consagró campeón del Torneo Anual de saltos variados de La Liofila Polo Jumping, en Tapia. El certamen volvió a reunir a algunos de los principales exponentes de la disciplina y confirmó el crecimiento de un club que, pese a su corta historia, ya ocupa un lugar importante dentro del calendario del hipismo regional.