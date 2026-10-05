OpiniónCartas de lectores

Cartas de lectores: la Patria no se vende ni se traiciona
Hace 4 Hs

Tras este fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación,  integrada por Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, la vigencia o anulación definitiva de la desregulación de tierras recae exclusivamente en la arena legislativa del Congreso de la Nación, encargado de ratificar o rechazar el DNU 70/2023 de manera integral... No es de extrañar el fallo de la Justicia, los más sensatos lo esperábamos... Lo que no esperamos ninguno de los argentinos es la traición de nuestros representantes políticos de votar a favor esa despreciable entrega de nuestra Patria, la que con su sangre y su vida defendieron tantos patriotas en el terreno de la guerra, tanto militares como civiles, y ahora lo que no pudieron nuestros enemigos conseguir con invasiones y cañones, lo estarían consiguiendo con dinerillos, como llaman ellos a las monedas con las que compran “voluntades” locales dispuestas a entregar hasta la madre que los parió con tal de asegurar su presente y futuro económico. ¿Qué diputado o senador puede refrendar esta entrega del suelo patrio al enemigo, sin convertirse en un traidor? Cuidado, aquí no caben más traiciones, el pueblo espera grandes cambios, pero nunca la entrega de la Patria.

Juan Carlos Romero

juancarlosromeroabadie@gmail.com


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