OpiniónCartas de lectores

Cartas de lectores: ley de tierras
Hace 4 Hs

Con respecto a lo que llamamos “ley de tierras” que menciona el diario del 01/10, a propósito del fallo de la CSJN, quisiera hacer unas reflexiones para ampliar el debate y no limitarnos a lo “políticamente correcto”.  Durante los meses de junio, julio y agosto el gobierno nacional intentó acordar con la oposición una ley que limitaba la compra de tierras a capitales extranjeros a un 25% del territorio nacional, además de ese límite regulaba el procedimiento con la participación de las provincias cuyas instituciones debían aprobar la compra. En esos momentos se realizaba el campeonato mundial de fútbol que se mezcló con el tema de la soberanía de Malvinas, con la derrota de Inglaterra y la exhibición de banderas aludiendo a la soberanía de las islas. Eso fue suficiente para despertar “el patriotismo” de los políticos de la oposición que se elevó con un grito: “la patria no se vende”, una especie de coincidencia emocional que sirve para oponerse a la venta de tierras, al FMI, a las privatizaciones, etc. Lógicamente, con el furor del mundial de fútbol, también se entusiasmaron el colectivo de artistas, como Laly Espósito, Catriel, Tini, Nicki Nicole y Fito Páez, que al grito de “la patria no se vende”, sin haber leído la ley, se incorporaron al coro de “patriotas”. Se preocupaban por la llegada de inversores norteamericanos mientras soñaban con dar recitales en Miami. Si tanto miedo le tienen al avance de los extranjeros por que no reaccionaron cuando Cristina Kirchner le cedió al estado chino (no a un empresario particular) doscientas hectáreas en Neuquén, durante 50 años para que opere el ministerio de defensa de China y donde los científicos argentinos tienen que pedir permiso en mandarín para poder entrar. Allí sí hay una potencia extranjera que controla un pedazo de la Patagonia por medio siglo y nadie ladraba “la patria no se vende”. La constitución, en su artículo 20, reconoce a los extranjeros el derecho de adquirir, poseer y disponer de bienes raíces, confundir eso con vender la patria es ridículo; nadie puede llevarse un campo para su país de origen. Qué daño puede hacer un norteamericano o un chino comprando tierras en nuestro suelo, que precisamente se hizo grande con la llegada de inmigrantes que se hicieron propietarios y progresaron en nuestros campos.

Luis Ovidio Pérez Cleip

luisperezcleip@gmail.com

Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Sin despeinarse, la Selección goleó 7-0 a Burkina Faso y quedó lista para la despedida de Messi
1

Sin despeinarse, la Selección goleó 7-0 a Burkina Faso y quedó lista para la despedida de Messi

Cómo Tucumán se convirtió en un centro de referencia internacional para la investigación de vacunas
2

Cómo Tucumán se convirtió en un centro de referencia internacional para la investigación de vacunas

El “inventor” de un deporte y de una industria
3

El “inventor” de un deporte y de una industria

La increíble vida de Guillermo Vilas
4

La increíble vida de Guillermo Vilas

Sabato en LA GACETA Literaria
5

Sabato en LA GACETA Literaria

Ranking notas premium
De Yerba Buena para Jaldo-Acevedo, un “amontonamiento” y ¿un partido con Manzur?
1

De Yerba Buena para Jaldo-Acevedo, un “amontonamiento” y ¿un partido con Manzur?

Jaldo, Manzur, Catalán, Campero y otros: ¿a quiénes favorece y perjudica la fragmentación?
2

Jaldo, Manzur, Catalán, Campero y otros: ¿a quiénes favorece y perjudica la fragmentación?

La Selección juega amistosos que cada vez se parecen menos a un partido
3

La Selección juega amistosos que cada vez se parecen menos a un partido

Los riesgos de una polarización (encima temprana)
4

Los riesgos de una polarización (encima temprana)

La economía que se viene: cuatro preguntas que se hace el mercado
5

La economía que se viene: cuatro preguntas que se hace el mercado

Más Noticias
Sin despeinarse, la Selección goleó 7-0 a Burkina Faso y quedó lista para la despedida de Messi

Sin despeinarse, la Selección goleó 7-0 a Burkina Faso y quedó lista para la despedida de Messi

La carta al padre de Sylvester Stallone

La "carta al padre" de Sylvester Stallone

Auschwitz, los negocios sucios del horror

Auschwitz, los negocios sucios del horror

Sabato en LA GACETA Literaria

Sabato en LA GACETA Literaria

“Me dieron la oportunidad de entrar a ver cómo se hace la historia que yo miraba de lejos”

“Me dieron la oportunidad de entrar a ver cómo se hace la historia que yo miraba de lejos”

La increíble vida de Guillermo Vilas

La increíble vida de Guillermo Vilas

Ralph Lauren, Dior y Louis Vuitton: el boom de los cafés de lujo

Ralph Lauren, Dior y Louis Vuitton: el boom de los cafés de lujo

Implementamos IA, pero nuestro negocio sigue igual. ¿En qué fallamos?

Implementamos IA, pero nuestro negocio sigue igual. ¿En qué fallamos?

Comentarios