Cartas de lectores: propuesta de nueva ruta a Tafí

Tengo una propuesta para la larga y esperada nueva ruta a Tafí del Valle, la cual estoy convencido de que será necesario realizar en cuanto sea posible debido al cambio climático que estamos percibiendo. Es mi creencia que esta inversión podría traer innumerables beneficios sociales y económicos para el oeste tucumano, convirtiendo a la ciudad de Tucumán en la puerta de entrada hacia los Valles Calchaquíes y ayudaría al desarrollo de las comunidades de Anfama, El Siambón, Raco y San Javier. Mi propuesta es la construcción de 45-50 kilómetros de ruta, comenzando en la provincial 315 hacia el Taficillo, atravesando la montaña con un primer túnel para llegar a La Sala de San Javier, continuando con viaductos, cortes y terraplenes hasta la explanada del río Grande, en El Siambón, para empezar a subir a Anfama con más viaductos y cortes de media ladera, hasta llegar a la cota 1.700-1.800, e implementar un portal de entrada de un segundo túnel de más de seis kilómetros y llegar a Tafí del Valle. Tengo un documento para adjuntar con una primera aproximación de la ingeniería y un presupuesto estimado en base a experiencias con túneles tradicionales en San Juan y Chile. La solución con túneles tiene múltiples ventajas; aminora el impacto ambiental, así como baja los riesgos en la carretera por los factores climáticos en invierno y verano. Hago llegar esta propuesta sin demasiada esperanza de que algún organismo del Estado lo tome en cuenta, pero con alguna expectativa de que LA GACETA logre implementarla como solución para debate.