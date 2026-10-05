OpiniónCartas de lectores

Cartas de lectores: propuesta de nueva ruta a Tafí
Hace 4 Hs

Tengo una propuesta para la larga y esperada nueva ruta a Tafí del Valle, la cual estoy convencido de que será necesario realizar en cuanto sea posible debido al cambio climático que estamos percibiendo. Es mi creencia que esta inversión podría traer innumerables beneficios sociales y económicos para el oeste tucumano, convirtiendo a la ciudad de Tucumán en la puerta de entrada hacia los Valles Calchaquíes y ayudaría al desarrollo de las comunidades de Anfama, El Siambón, Raco y San Javier. Mi propuesta es la construcción de 45-50 kilómetros de ruta, comenzando en la provincial 315 hacia el Taficillo, atravesando la montaña con un primer túnel para llegar a La Sala de San Javier, continuando con viaductos, cortes y terraplenes hasta la explanada del río Grande, en El Siambón, para empezar a subir a Anfama con más viaductos y cortes de media ladera, hasta llegar a la cota 1.700-1.800, e implementar un portal de entrada de un segundo túnel de más de seis kilómetros y llegar a Tafí del Valle. Tengo un documento para adjuntar con una primera aproximación de la ingeniería y un presupuesto estimado en base a experiencias con túneles tradicionales en San Juan y Chile. La solución con túneles tiene múltiples ventajas; aminora el impacto ambiental, así como baja los riesgos en la carretera por los factores climáticos en invierno y verano. Hago llegar esta propuesta sin demasiada esperanza de que algún organismo del Estado lo tome en cuenta, pero con alguna expectativa de que LA GACETA logre implementarla como solución para debate.

Ignacio M. Poviña

ipovina@gmail.com

Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Sin despeinarse, la Selección goleó 7-0 a Burkina Faso y quedó lista para la despedida de Messi
1

Sin despeinarse, la Selección goleó 7-0 a Burkina Faso y quedó lista para la despedida de Messi

Cómo Tucumán se convirtió en un centro de referencia internacional para la investigación de vacunas
2

Cómo Tucumán se convirtió en un centro de referencia internacional para la investigación de vacunas

El “inventor” de un deporte y de una industria
3

El “inventor” de un deporte y de una industria

La increíble vida de Guillermo Vilas
4

La increíble vida de Guillermo Vilas

Sabato en LA GACETA Literaria
5

Sabato en LA GACETA Literaria

Ranking notas premium
De Yerba Buena para Jaldo-Acevedo, un “amontonamiento” y ¿un partido con Manzur?
1

De Yerba Buena para Jaldo-Acevedo, un “amontonamiento” y ¿un partido con Manzur?

Jaldo, Manzur, Catalán, Campero y otros: ¿a quiénes favorece y perjudica la fragmentación?
2

Jaldo, Manzur, Catalán, Campero y otros: ¿a quiénes favorece y perjudica la fragmentación?

La Selección juega amistosos que cada vez se parecen menos a un partido
3

La Selección juega amistosos que cada vez se parecen menos a un partido

Los riesgos de una polarización (encima temprana)
4

Los riesgos de una polarización (encima temprana)

La economía que se viene: cuatro preguntas que se hace el mercado
5

La economía que se viene: cuatro preguntas que se hace el mercado

Más Noticias
Sin despeinarse, la Selección goleó 7-0 a Burkina Faso y quedó lista para la despedida de Messi

Sin despeinarse, la Selección goleó 7-0 a Burkina Faso y quedó lista para la despedida de Messi

La carta al padre de Sylvester Stallone

La "carta al padre" de Sylvester Stallone

Auschwitz, los negocios sucios del horror

Auschwitz, los negocios sucios del horror

Sabato en LA GACETA Literaria

Sabato en LA GACETA Literaria

“Me dieron la oportunidad de entrar a ver cómo se hace la historia que yo miraba de lejos”

“Me dieron la oportunidad de entrar a ver cómo se hace la historia que yo miraba de lejos”

La increíble vida de Guillermo Vilas

La increíble vida de Guillermo Vilas

Ralph Lauren, Dior y Louis Vuitton: el boom de los cafés de lujo

Ralph Lauren, Dior y Louis Vuitton: el boom de los cafés de lujo

Implementamos IA, pero nuestro negocio sigue igual. ¿En qué fallamos?

Implementamos IA, pero nuestro negocio sigue igual. ¿En qué fallamos?

Comentarios