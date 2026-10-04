Seguridad

Asesinaron a una niña de 3 años en Villa La Angostura: detuvieron a su padre

El hombre quedó internado bajo custodia policial tras sufrir una grave herida en el cuello que se habría provocado luego del ataque. La Justicia de Neuquén investiga un homicidio doblemente calificado.

Asesinaron a una niña de 3 años en Villa La Angostura: detuvieron a su padre
Gentileza La Angostura Digital
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Una niña de 3 años fue asesinada en Villa La Angostura por su padre, quien quedó detenido tras autolesionarse en medio de una discusión familiar.
  • La víctima y su madre viajaron desde Río Negro para visitarlo. Durante una discusión, el hombre atacó a su pareja, quien escapó, y luego apuñaló a la menor.
  • La fiscalía investiga un homicidio doblemente calificado para causar daño a la madre e imputará al sospechoso cuando su estado de salud lo permita.
Resumen generado con IA

Una niña de 3 años fue asesinada en una vivienda de Villa La Angostura, Neuquén, y su padre quedó detenido e internado bajo custodia policial luego de sufrir una grave herida en el cuello que se habría provocado tras el ataque.

La investigación está a cargo de la Fiscalía de Neuquén y, según las primeras averiguaciones, el caso es investigado como un homicidio doblemente calificado. El sospechoso todavía no fue imputado debido a su estado de salud.

Cómo ocurrió el asesinato de la niña en Villa La Angostura

La menor había llegado a Villa La Angostura junto a su madre desde Lamarque, Río Negro, para visitar al hombre, quien actualmente reside en esa localidad neuquina.

De acuerdo con la información reunida hasta el momento, durante una discusión el acusado habría agredido a su pareja y posteriormente atacado con un arma blanca a la niña de 3 años.

La mujer logró escapar de la vivienda por una ventana y recibió asistencia de un vecino. El padre de la menor, en tanto, fue trasladado inicialmente al hospital local debido a la herida que presentaba en el cuello.

Por la gravedad de su estado, posteriormente fue derivado a un centro de salud de San Martín de los Andes, donde permanece internado bajo custodia policial.

Investigan un homicidio doblemente calificado

La vivienda donde ocurrió el crimen está ubicada sobre la avenida 7 Lagos, en Villa La Angostura. El lugar fue sometido a distintos peritajes para reconstruir la secuencia de los hechos.

Personal de Criminalística y Policía Forense realizó tareas en el domicilio y secuestró elementos que podrían resultar relevantes para la investigación. Además, se llevó a cabo la autopsia de la víctima.

Debido a que el sospechoso continúa internado, todavía no se realizó la formulación de cargos.

La causa es investigada por el fiscal Adrián De Lillo, junto con el asistente letrado Ramiro Amaya y el fiscal jefe Gastón Ávila.

La Justicia analiza la hipótesis de un homicidio doblemente calificado, tanto por el vínculo entre el acusado y la víctima como por la posibilidad de que el crimen haya tenido como finalidad provocar sufrimiento a la madre de la niña.

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