La ciudad patagónica que tenés que visitar al menos una vez en la vida

El sur del país es famoso por sus paisajes majestuosos y destinos turísticos que cada año deslumbran a miles de viajeros. Sin embargo, entre todos ellos hay un lugar que suele destacarse por su belleza singular y su capacidad para maravillar incluso a quienes ya conocen la Patagonia: Villa La Angostura.
Ubicada en un entorno natural de ensueño y respaldada por una propuesta turística variada, esta ciudad neuquina se consolidó como una parada obligada para quienes buscan una experiencia patagónica auténtica.
Villa La Angostura está situada en la provincia de Neuquén, en pleno corazón de la Patagonia argentina, a orillas del lago Nahuel Huapi. Rodeada de bosques nativos y parte del Parque Nacional Nahuel Huapi, garantiza paisajes preservados y postales únicas en cada recorrido.
Además, funciona como puerta de entrada al Parque Nacional Arrayanes, hogar del mundialmente famoso bosque de arrayanes centenarios de color canela, un ecosistema exclusivo que no se encuentra en ningún otro punto del planeta. La combinación de lagos, montañas y vegetación autóctona es uno de los pilares de su encanto.
Qué hacer en Villa La Angostura
Las actividades más buscadas son las caminatas y excursiones por sus senderos tradicionales. Uno de los recorridos imprescindibles lleva a la península de Quetrihué, desde donde se accede al Bosque de Arrayanes. La experiencia atraviesa escenarios naturales que mezclan tranquilidad, color y una atmósfera difícil de olvidar.
También destacan las caminatas hacia cascadas como Inacayal, río Bonito y Santa Ana, ideales para quienes disfrutan explorar sin urgencias y encontrarse con rincones donde el agua, la vegetación y la montaña se combinan de manera perfecta.
El lago Nahuel Huapi y el río Correntoso suman opciones náuticas como kayak, paseos en lancha y deportes acuáticos que permiten apreciar el paisaje desde otra perspectiva. En invierno, el protagonista es Cerro Bayo, un centro de montaña con actividades de nieve, miradores naturales y vistas panorámicas del lago y la cordillera.
La gastronomía patagónica es otro de los grandes atractivos. Los restaurantes locales trabajan con productos típicos de la región y ofrecen sabores que complementan cualquier visita. Además, la pesca deportiva en el río Correntoso continúa siendo una propuesta elegida por quienes prefieren un contacto más tranquilo con la naturaleza.
Cómo llegar a Villa La Angostura
Desde la ciudad de Neuquén, se accede por la Ruta Nacional 237, que conecta con la Ruta Nacional 40, la cual lleva directamente a Villa La Angostura. El trayecto atraviesa paisajes cordilleranos que anticipan lo que espera al visitante.
Otra alternativa es viajar desde San Carlos de Bariloche, a pocos kilómetros de distancia y unida también por la Ruta 40. Ese camino forma parte del célebre Camino de los Siete Lagos, uno de los corredores escénicos más admirados del país por la sucesión de espejos de agua y montañas que enmarcan cada curva.