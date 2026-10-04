¿Por qué Ángela Leiva tiene prohibido cantar su éxito “Amiga traidora”?

Ángela Leiva atraviesa un nuevo capítulo de un conflicto legal que lleva varios años y que involucra tres de las canciones más importantes de su carrera. La Justicia ordenó que la cantante no interprete, reproduzca ni comunique públicamente “Amiga traidora”, “Llamadas extrañas” y “No podrás” durante su próximo show en Córdoba, en el marco de una disputa por derechos de autor y regalías.