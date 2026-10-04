¿Por qué Ángela Leiva tiene prohibido cantar su éxito “Amiga traidora”?

Resumen para apurados
- La Justicia prohibió a Ángela Leiva cantar "Amiga traidora" y dos éxitos más en su show en Córdoba, por una demanda de derechos de autor y regalías de la viuda del compositor.
- El reclamo fue iniciado por la viuda de Armando Percovich, quien denunció inconsistencias en SADAIC y liquidaciones paupérrimas. Una cautelar similar se aplicó en el Movistar Arena.
- El litigio judicial continuará y pone en jaque la interpretación en vivo de los mayores éxitos de la cantante, mientras la familia exige el pago de regalías y derechos digitales.
Ángela Leiva atraviesa un nuevo capítulo de un conflicto legal que lleva varios años y que involucra tres de las canciones más importantes de su carrera. La Justicia ordenó que la cantante no interprete, reproduzca ni comunique públicamente “Amiga traidora”, “Llamadas extrañas” y “No podrás” durante su próximo show en Córdoba, en el marco de una disputa por derechos de autor y regalías.
La medida fue dispuesta por el Juzgado Civil N° 80 y alcanza al recital que Leiva tiene previsto realizar el 23 de octubre de 2026 en el Quality Arena de Córdoba. Una resolución similar ya había sido aplicada en junio, cuando la artista se presentó en el Movistar Arena.
El reclamo fue iniciado por Silvia Tarrio, viuda de Armando Héctor “Chiqui” Percovich, compositor de las canciones. La mujer sostiene que durante años no se habría declarado correctamente ante SADAIC la interpretación de algunos de esos temas, lo que, según su denuncia, habría provocado un perjuicio económico para los herederos.
Qué dice la denuncia contra Ángela Leiva
El conflicto gira principalmente alrededor de los derechos de autor, las regalías y el registro de las interpretaciones ante SADAIC (Sociedad Argentina de Autores y Compositores de Música).
Tarrio y sus cuatro hijos reclaman el reconocimiento de la propiedad intelectual de las obras, el pago correspondiente a las regalías digitales y el correcto registro de las canciones interpretadas por Leiva en sus presentaciones.
Según la denunciante, “Amiga traidora” habría sido una de las canciones que la cantante no informaba correctamente ante SADAIC, pese a que se convirtió en uno de los grandes éxitos de su repertorio.
El abogado que representa a la familia, Marcelo Groetzner, confirmó que Leiva fue notificada formalmente de la resolución judicial el 21 de septiembre.
La prohibición de interpretar los tres temas ya había sido dispuesta anteriormente en relación con un recital de la artista en el Movistar Arena, a partir de una resolución de la Sala K de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil.
La denuncia de la viuda del compositor
Tras años de reclamos, Tarrio decidió hablar públicamente sobre el conflicto y cuestionó la relación de Leiva con las obras de su esposo.
En diálogo con la revista Semanario, la mujer aseguró que las liquidaciones recibidas por la familia fueron durante años muy inferiores a lo que esperaba en relación con la popularidad de las canciones. “Las liquidaciones siempre fueron pobres, ¡paupérrimas!, mientras ella se llenaba de plata”, afirmó Tarrio.
La viuda de Percovich también calificó de “deshonesta” la conducta que atribuye a la cantante y sostuvo que la situación representó, según su perspectiva, una forma de violencia económica hacia su familia.
Tarrio explicó que, después de la muerte de su esposo en 2015, debió comenzar a ocuparse personalmente de los trámites vinculados con SADAIC y descubrió, según su relato, inconsistencias en las declaraciones de las canciones interpretadas por Leiva.
El origen de “Amiga traidora”
De acuerdo con el relato de Tarrio, la historia comenzó cuando Leiva ganó el concurso Pasión Canta y se preparaba para avanzar en su carrera musical.
En ese momento, Percovich ya trabajaba como compositor y tenía una relación profesional cercana con Antonio Ríos. Según contó su viuda, cuando se solicitaron canciones para el disco de Leiva, el músico presentó varias composiciones, entre ellas “Amiga traidora”.
El tema no había sido elegido inicialmente como la canción principal del disco, pero terminó convirtiéndose en un éxito. Posteriormente, Leiva también incorporó a su repertorio “Llamadas extrañas” y “No podrás”, otras dos composiciones de Percovich.
“Amiga traidora” se transformó así en una de las canciones más asociadas a la carrera de la cantante.
El reclamo comenzó antes de la muerte de Percovich
Tarrio aseguró que su marido ya había intentado durante años cobrar las regalías que consideraba correspondientes por sus composiciones. Según su testimonio, las explicaciones que recibía estaban vinculadas a la falta de pago de determinados boliches o teatros y a demoras en las liquidaciones.
“Se cansó de luchar por cobrar lo que le correspondía en SADAIC”, afirmó la mujer, quien recordó que Percovich tenía alrededor de 200 canciones registradas e interpretadas por distintos artistas.
El compositor murió en 2015 a causa de un cáncer. A partir de entonces, su esposa continuó con los reclamos vinculados con los derechos de las obras.
Qué respondió Ángela Leiva sobre el conflicto
Las declaraciones públicas de Leiva sobre el tema fueron escasas. En algunas de sus intervenciones, la cantante vinculó el reclamo con un conflicto que mantiene con una expareja, debido a que Marcelo Groetzner, actual abogado de Tarrio, también había intervenido profesionalmente en aquella causa.
La viuda de Percovich rechazó que ese vínculo invalide su reclamo y explicó que recurrió al abogado porque, según dijo, necesitaba un profesional especializado en cuestiones relacionadas con la industria musical.
“Son dos casos completamente distintos”, sostuvo Tarrio, al diferenciar su reclamo por los derechos de autor de las acusaciones realizadas por Leiva contra su expareja.
La mujer también cuestionó que la cantante haya minimizado la autoría de Percovich sobre “Amiga traidora” y recordó un episodio ocurrido cuando el compositor intentó contactarla.
Según el relato de Tarrio, Percovich había escrito la canción y conservaba el manuscrito original. “Ese día, Chiqui vino a la cocina, me dio la hojita con la letra de su puño y letra y dedicada a ella y me dijo: ‘Tomá, guardala vos. No se la merece’”, recordó.
La disputa continúa ahora en el ámbito judicial, mientras la medida cautelar impide a Leiva interpretar tres de los temas que marcaron su carrera en su próximo recital de Córdoba.