Video: una camioneta atropelló a una reportera y a un camarógrafo en plena transmisión en México

Resumen para apurados
- En Monterrey, una reportera y un camarógrafo fueron atropellados en vivo por una camioneta que perdió el control por las lluvias mientras cubrían un deslave.
- El vehículo, conducido por un joven de 19 años, derrapó en la avenida Morones Prieto debido a la calzada resbaladiza. Los trabajadores fueron derivados al Hospital 21.
- El conductor quedó a disposición judicial para peritajes sobre el hecho, que reabrió el debate sobre la seguridad vial y los riesgos de la cobertura de temporales.
Una cobertura periodística sobre las consecuencias de las fuertes lluvias en Monterrey, México, terminó con dos trabajadores de prensa heridos. Una camioneta que circulaba por la avenida Morones Prieto perdió el control sobre la calzada y terminó impactando contra la periodista Alma de la Rosa y el camarógrafo Cristo Morales, quienes se encontraban realizando una transmisión en vivo.
El episodio quedó registrado por las propias cámaras que estaban realizando la cobertura. En las imágenes se observa a De la Rosa frente al equipo mientras informa sobre la situación en el sector. De manera repentina, el vehículo aparece desplazándose sin control y realiza un giro antes de avanzar hacia el lugar donde se encontraba el equipo periodístico.
El impacto alcanzó a la reportera y a su compañero, en una zona donde ya trabajaban equipos de emergencia debido a las consecuencias del temporal y al deslave registrado en el sector.
Así fue el momento en que la reportera de Gamavisión Alma de la Rosa Flores, y su camarógrafo Cristo Martínez, fueron atropellados en vivo durante una transmisión para su noticiero en la avenida Morones Prieto en #Monterrey, Nuevo León.— Nacho Lozano (@nacholozano) October 2, 2026
Ambos fueron llevados a un hospital y… pic.twitter.com/ydJ0SqwVcB
Trasladaron a los dos trabajadores
Luego del accidente, personal de Protección Civil de Monterrey asistió a los periodistas. Alma de la Rosa fue evaluada inicialmente en el lugar debido a los golpes sufridos, mientras que Cristo Morales también resultó herido y necesitó atención médica.
Ambos fueron trasladados al Hospital de Zona número 21 para continuar con las evaluaciones correspondientes.
El conductor de la camioneta fue identificado como un joven de 19 años y quedó a disposición de las autoridades, que iniciaron las actuaciones para determinar las circunstancias en las que se produjo el siniestro.
Hasta el momento, no se había establecido una responsabilidad definitiva sobre el accidente. La pérdida de control del vehículo ocurrió en medio de las complicaciones generadas por las intensas lluvias y las condiciones de la calzada, aunque las causas concretas permanecían bajo investigación.
El video del momento del impacto se difundió rápidamente debido a que el accidente ocurrió mientras la cobertura se desarrollaba en vivo. Las imágenes muestran la llegada repentina de la camioneta y el instante en que termina alcanzando a los dos integrantes del equipo periodístico.