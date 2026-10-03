SociedadActualidad

Video: una camioneta atropelló a una reportera y a un camarógrafo en plena transmisión en México

El hecho ocurrió en Monterrey, mientras ambos trabajadores transmitían en vivo las consecuencias de un deslave provocado por las intensas lluvias. Los dos fueron trasladados a un hospital.

La reportera Alma de la Rosa Flores y el camarógrafo Cristo Morales fueron atropellados en vivo | Captura
La reportera Alma de la Rosa Flores y el camarógrafo Cristo Morales fueron atropellados en vivo | Captura
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • En Monterrey, una reportera y un camarógrafo fueron atropellados en vivo por una camioneta que perdió el control por las lluvias mientras cubrían un deslave.
  • El vehículo, conducido por un joven de 19 años, derrapó en la avenida Morones Prieto debido a la calzada resbaladiza. Los trabajadores fueron derivados al Hospital 21.
  • El conductor quedó a disposición judicial para peritajes sobre el hecho, que reabrió el debate sobre la seguridad vial y los riesgos de la cobertura de temporales.
Resumen generado con IA

Una cobertura periodística sobre las consecuencias de las fuertes lluvias en Monterrey, México, terminó con dos trabajadores de prensa heridos. Una camioneta que circulaba por la avenida Morones Prieto perdió el control sobre la calzada y terminó impactando contra la periodista Alma de la Rosa y el camarógrafo Cristo Morales, quienes se encontraban realizando una transmisión en vivo.

El episodio quedó registrado por las propias cámaras que estaban realizando la cobertura. En las imágenes se observa a De la Rosa frente al equipo mientras informa sobre la situación en el sector. De manera repentina, el vehículo aparece desplazándose sin control y realiza un giro antes de avanzar hacia el lugar donde se encontraba el equipo periodístico.

El impacto alcanzó a la reportera y a su compañero, en una zona donde ya trabajaban equipos de emergencia debido a las consecuencias del temporal y al deslave registrado en el sector.

Trasladaron a los dos trabajadores

Luego del accidente, personal de Protección Civil de Monterrey asistió a los periodistas. Alma de la Rosa fue evaluada inicialmente en el lugar debido a los golpes sufridos, mientras que Cristo Morales también resultó herido y necesitó atención médica.

Ambos fueron trasladados al Hospital de Zona número 21 para continuar con las evaluaciones correspondientes.

El conductor de la camioneta fue identificado como un joven de 19 años y quedó a disposición de las autoridades, que iniciaron las actuaciones para determinar las circunstancias en las que se produjo el siniestro.

Hasta el momento, no se había establecido una responsabilidad definitiva sobre el accidente. La pérdida de control del vehículo ocurrió en medio de las complicaciones generadas por las intensas lluvias y las condiciones de la calzada, aunque las causas concretas permanecían bajo investigación.

El video del momento del impacto se difundió rápidamente debido a que el accidente ocurrió mientras la cobertura se desarrollaba en vivo. Las imágenes muestran la llegada repentina de la camioneta y el instante en que termina alcanzando a los dos integrantes del equipo periodístico.

Temas México
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Créditos hipotecarios: el cambio clave que amplía el acceso a una vivienda
1

Créditos hipotecarios: el cambio clave que amplía el acceso a una vivienda

Las várices no se curan, se tratan: la advertencia de un especialista en flebología
2

"Las várices no se curan, se tratan": la advertencia de un especialista en flebología

Condenada a muerte: Christa Pike se encuentra en estado crítico, después de dos inyecciones letales
3

Condenada a muerte: Christa Pike se encuentra en estado crítico, después de dos inyecciones letales

Entre acuerdos, recelos y candidaturas
4

Entre acuerdos, recelos y candidaturas

Jorge García Cuerva: “El Papa encontrará una Argentina herida y dividida”
5

Jorge García Cuerva: “El Papa encontrará una Argentina herida y dividida”

Ranking notas premium
Fue como ganar un Mundial: la historia del Malbec argentino que fue elegido como el mejor vino tinto del mundo
1

"Fue como ganar un Mundial": la historia del Malbec argentino que fue elegido como el mejor vino tinto del mundo

Entre acuerdos, recelos y candidaturas
2

Entre acuerdos, recelos y candidaturas

La apuesta de una joven ingeniera por el futuro del café en Tucumán
3

La apuesta de una joven ingeniera por el futuro del café en Tucumán

El vuelo de FlyDubai y las historias dos veces contadas
4

El vuelo de FlyDubai y las historias dos veces contadas

Ni saludo ni charla: el frío cruce entre Adrián Ravier y Malena Galmarini en LA GACETA
5

Ni saludo ni charla: el frío cruce entre Adrián Ravier y Malena Galmarini en LA GACETA

Más Noticias
Mhoni Vidente reveló qué signo deberá cuidarse de engaños y traiciones durante octubre

Mhoni Vidente reveló qué signo deberá cuidarse de engaños y traiciones durante octubre

¿Por qué cambió tan repentinamente el tiempo en Tucumán y cuándo volvería la lluvia?

¿Por qué cambió tan repentinamente el tiempo en Tucumán y cuándo volvería la lluvia?

El Niño y el verano 2026-2027: el mapa que anticipa dónde llovería más en Argentina

El Niño y el verano 2026-2027: el mapa que anticipa dónde llovería más en Argentina

Horóscopo chino: los dos signos que darán un salto en octubre de 2026, según Ludovica Squirru

Horóscopo chino: los dos signos que darán un salto en octubre de 2026, según Ludovica Squirru

Qué pasará con Christa Pike tras sobrevivir a su ejecución por inyección letal

Qué pasará con Christa Pike tras sobrevivir a su ejecución por inyección letal

Alerta naranja y amarilla por tormentas, vientos de 100 km/h y Zonda: cuáles son las provincias afectadas este sábado

Alerta naranja y amarilla por tormentas, vientos de 100 km/h y Zonda: cuáles son las provincias afectadas este sábado

El tiempo en Tucumán: máxima de 26°C para este sábado y alerta por tormentas aisladas

El tiempo en Tucumán: máxima de 26°C para este sábado y alerta por tormentas aisladas

Las várices no se curan, se tratan: la advertencia de un especialista en flebología

"Las várices no se curan, se tratan": la advertencia de un especialista en flebología

Comentarios