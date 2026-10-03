Video: una camioneta atropelló a una reportera y a un camarógrafo en plena transmisión en México

El episodio quedó registrado por las propias cámaras que estaban realizando la cobertura. En las imágenes se observa a De la Rosa frente al equipo mientras informa sobre la situación en el sector. De manera repentina, el vehículo aparece desplazándose sin control y realiza un giro antes de avanzar hacia el lugar donde se encontraba el equipo periodístico.