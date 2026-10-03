Cena saludable en cinco minutos: la preparación proteica con solo una lata de atún que no lleva harinas

Esta nutritiva alternativa fue compartida a través de sus redes sociales por la nutricionista Valen Martínez, creadora de la cuenta @cocinandoando_. Al presentar la preparación ante su comunidad, la especialista destacó la eficiencia de la receta: "En 5 minutos tenés un almuerzo con 42 gramos de proteína saludable y muy fácil de hacer, y con solo 350 calorías", aseguró la profesional, quien además enfatizó que "en el relleno está la clave para las proteínas".