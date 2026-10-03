SociedadSalud

Cena saludable en cinco minutos: la preparación proteica con solo una lata de atún que no lleva harinas

Una nutricionista enseñó a preparar una alternativa express a base de huevo, zanahoria y atún que aporta más de 40 gramos de proteína con solo 350 calorías. Una opción práctica sin gluten ideal para solucionar la cena de forma nutritiva.

Un wrap relleno de atún en pocos minutos.
Un wrap relleno de atún en pocos minutos. (Imagen Web)
Por Luisina Acosta Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • La nutricionista Valen Martínez presentó en redes una receta de wrap de atún sin harinas para resolver cenas saludables en cinco minutos y evitar ultraprocesados.
  • La masa se elabora en sartén con huevo y zanahoria, y se rellena con atún, queso y champiñones, logrando un plato con 42 gramos de proteína y solo 350 calorías.
  • La propuesta ofrece una solución práctica y libre de gluten para mejorar la calidad nutricional diaria frente a la falta de tiempo en la rutina moderna.
Resumen generado con IA

Resolver la cena de manera saludable al finalizar una larga jornada suele ser un desafío en la rutina cotidiana. Frente a la falta de tiempo, la tentación de acudir a productos ultraprocesados o delivery puede ser alta. Sin embargo, contar con recetas estratégicas que prescindan de harinas refinadas y se preparen en pocos minutos permite mantener un estilo de vida equilibrado sin complicaciones.

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Esta preparación de una wrap sin harinas destaca por su elevado aporte nutricional y bajo contenido calórico. La combinación del huevo con el atún al natural ofrece una excelente dosis de proteínas de alto valor biológico y ácidos grasos omega-3, nutrientes esenciales para reparar tejidos y cuidar la salud cardiovascular. Asimismo, la presencia de zanahoria y vegetales verdes aporta fibra, favoreciendo la digestión y brindando una saciedad prolongada.   

Una solución práctica para la cocina diaria

Más allá de sus propiedades nutricionales, la mayor cualidad de este plato reside en su extrema practicidad. Al cocinarse íntegramente en una sola sartén y no requerir el uso de hornos ni técnicas complejas, se posiciona como una opción accesible para cualquier persona que busque alimentarse bien sin pasar horas en la cocina.   

Esta nutritiva alternativa fue compartida a través de sus redes sociales por la nutricionista Valen Martínez, creadora de la cuenta @cocinandoando_. Al presentar la preparación ante su comunidad, la especialista destacó la eficiencia de la receta: "En 5 minutos tenés un almuerzo con 42 gramos de proteína saludable y muy fácil de hacer, y con solo 350 calorías", aseguró la profesional, quien además enfatizó que "en el relleno está la clave para las proteínas".   

Paso a paso para preparar la cena proteica de atún

Ingredientes

  • ½ zanahoria rallada   
  • 1 huevo   
  • 1 cucharadita de queso rallado   
  • Ciboulette picado a gusto   
  • Sal y pimienta negra a gusto   
  • 1 lata chica de lomito de atún al natural   
  • Champiñones salteados   
  • 1 cucharada de queso crema light   
  • 1 cucharadita de mostaza   
  • 3 fetitas finas de queso mozzarella   

1. En un bowl pequeño, batir el huevo junto con la sal, la pimienta, la cucharadita de queso rallado, el ciboulette picado y la media zanahoria rallada.   

2. Verter la mezcla en una sartén antiadherente precalentada a fuego bajo. Cocinar por un par de minutos hasta que la base esté firme y dar vuelta con cuidado.   

3. En un recipiente aparte, mezclar el atún al natural escurrido con el queso crema light, la mostaza y ciboulette picado fino.   

4. Sobre la base en la sartén, acomodar las fetas de queso mozzarella, los champiñones salteados y la mezcla de atún. Doblar la preparación a la mitad, tapar durante un minuto a fuego mínimo para fundir el queso y servir de inmediato. 

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