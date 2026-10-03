A 17.000 kilómetros de Japón, una comunidad mantiene vivas sus raíces en Tucumán

En Tucumán, esa historia vuelve a encontrarse en una jornada que busca acercar un poco de Japón a la provincia. “Queremos tenerlo acá cerca, que nos permita sentirnos un poco en Japón”, explicó Keiko Saito, presidenta de la Asociación Civil Nikkei Tucumán. La entidad realizará el sábado el sexto Encuentro con la Cultura Japonesa, una jornada con gastronomía, espectáculos y artesanías que se desarrollará de 12 a 18 en la Casa de la Cultura de Yerba Buena, ubicada en Higueritas 1850. La entrada es libre y gratuita.