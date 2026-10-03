Conocé dónde estarán las ferias municipales este sábado y domingo en San Miguel de Tucumán

Resumen para apurados
- La Municipalidad de San Miguel de Tucumán anunció las ferias vecinales para este fin de semana en varios parques y barrios, con el fin de acercar propuestas a los vecinos.
- Organizadas por el municipio, las actividades incluyen puestos gastronómicos y artesanías en El Provincial, Parque Avellaneda, 9 de Julio, Manantial Sur y el Hipódromo.
- La iniciativa busca fortalecer la economía popular de emprendedores locales y consolidar los espacios públicos como puntos centrales de encuentro recreativo para la comunidad.
La Municipalidad de San Miguel de Tucumán dio a conocer la programación de las ferias que se podrán recorrer en distintos espacios de la ciudad. Las propuestas estarán distribuidas entre parques, barrios y otros puntos de encuentro.
Las actividades organizadas por la Dirección de Relaciones Institucionales se desarrollarán en los parques El Provincial, Avellaneda y 9 de Julio; en el barrio Manantial Sur; en el Palacio de los Deportes y en el Hipódromo de Tucumán.
La programación contempla distintos espacios para recorrer las ferias durante el fin de semana.
Parque El Provincial
Feria de Emprendedores: sábado 3 y domingo 4 de octubre de 18 a 00, en el predio de avenida Roca y Chacabuco.
Parque Avellaneda
Feria de Artesanos: sábado 3 y domingo 4 de octubre, de 18 a 00, sobre avenida Mate de Luna y caminería central.
Feria Gourmet: sábado 3 de octubre, de 18 a 00; y domingo 4 de octubre, de 17 a 00, sobre calle Asunción.
Palacio de los Deportes
Feria sobre ruedas: viernes 2 de octubre, de 19 a 00. Los food trucks acompañarán el espectáculo de Dillom.
Hipódromo de Tucumán
Ferias gastronómicas, de emprendedores y artesanos: sábado 3 de octubre de 16 a 00. Las ferias estarán acompañando la Gran Fiesta de la Ciudad.
Parque 9 de Julio
Feria Parque 9 de Julio: domingo 4 de octubre, de 17 a 23, en avenida Soldati al 300.
Barrio Manantial Sur
Feria Manantial Sur - 2500 Viviendas: sábado 3 y domingo 4 de octubre, de 16 a 21, sobre avenida Palavecino, entre Constitución y Pueyrredón.