Jujuy: un hombre de 67 años fue atacado por avispas y murió

Resumen para apurados
- Un hombre de 67 años murió el lunes en Alto Comedero, Jujuy, tras descompensarse por el presunto ataque de un enjambre de avispas durante una reunión familiar.
- La víctima, Julio Tarifa, fue trasladada de urgencia por sus familiares al Hospital Snopek con signos de cianosis, donde los médicos no lograron reanimarlo.
- La Justicia provincial ordenó realizar una autopsia para determinar fehacientemente si las picaduras fueron la causa directa de la muerte y esclarecer el hecho.
Un hombre de 67 años murió en Jujuy luego de descompensarse tras un presunto ataque de un enjambre de avispas mientras participaba de una reunión familiar en el barrio 8 de Marzo, de Alto Comedero. La víctima fue identificada como Julio Aníbal Tarifa, quien llegó sin vida al Hospital Carlos Snopek, minutos después de haber sufrido el episodio.
El hecho ocurrió el último lunes, alrededor de las 17, cuando Tarifa se encontraba en una vivienda del sector junto a integrantes de su familia. De acuerdo con el relato que los presentes brindaron a la Policía de Jujuy, en determinado momento el hombre habría sido atacado por las avispas. Poco después comenzó a presentar un cuadro de descompensación que se agravó rápidamente.
Ante la evolución de los síntomas, sus familiares decidieron trasladarlo de inmediato en un vehículo particular hasta el centro asistencial más cercano, sin aguardar la intervención de los servicios de emergencia. Sin embargo, al llegar a la guardia del Hospital Carlos Snopek, Tarifa ya no presentaba signos vitales.
El personal médico constató el fallecimiento y dio aviso a las autoridades. Un efectivo policial que presta funciones en el hospital tomó las declaraciones de los familiares que habían trasladado al hombre, lo que permitió reconstruir la secuencia de los hechos.
Según informó El Tribuno de Jujuy, Tarifa ingresó al hospital con cianosis, una coloración azulada de la piel que fue registrada por el equipo médico durante la atención. Los paramédicos realizaron maniobras de reanimación, pero no lograron revertir el cuadro.
La Justicia investiga la causa de la muerte
Las actuaciones fueron remitidas al ayudante fiscal zonal del Ministerio Público de la Acusación, quien dispuso una serie de medidas para esclarecer las circunstancias del fallecimiento.
Entre ellas, ordenó trasladar el cuerpo a la morgue del Poder Judicial, ubicada en el propio barrio Alto Comedero, donde se realizará la autopsia médico-legal.
El estudio será clave para determinar si las presuntas picaduras de avispas tuvieron una relación directa con la muerte y cuál fue el mecanismo que provocó el desenlace fatal.
Por el momento, la principal información con la que cuentan los investigadores surge de los testimonios de los familiares que se encontraban con Tarifa al momento del episodio. La causa oficial del fallecimiento permanece pendiente de los resultados de la autopsia.