Jujuy: un hombre de 67 años fue atacado por avispas y murió

El hecho ocurrió el último lunes, alrededor de las 17, cuando Tarifa se encontraba en una vivienda del sector junto a integrantes de su familia. De acuerdo con el relato que los presentes brindaron a la Policía de Jujuy, en determinado momento el hombre habría sido atacado por las avispas. Poco después comenzó a presentar un cuadro de descompensación que se agravó rápidamente.