Un empresario argentino fue atacado por avispas en Punta del Este y terminó internado de urgencia

Momentos de preocupación se vivieron en Punta del Este luego de que el empresario argentino Gustavo Scaglione, de 64 años, sufriera un grave episodio de salud tras ser atacado por un enjambre de avispas. El hecho ocurrió el lunes en una chacra ubicada en la zona de José Ignacio y derivó en su inmediata internación de urgencia.
Scaglione -líder del grupo empresario que adquirió Telefe en octubre pasado- se desmayó y presentó una brusca baja de presión luego del ataque, por lo que debió ser trasladado de urgencia a un centro de salud. El campo donde se encontraba está ubicado a unos dos kilómetros de la policlínica del balneario, hasta donde llegó en camioneta, inconsciente y con un cuadro crítico.
El médico Leonardo Falcao, quien lo atendió, detalló que el empresario ingresó “desmayado, con la presión bajísima, menos de 7, en pre paro”. Ante la gravedad del cuadro, el equipo médico activó de inmediato el protocolo internacional para casos de shock anafiláctico y lo derivó al área de reanimación.
“Luego de seguir todas las pautas internacionales del caso, del shock anafiláctico, pudimos estabilizarlo de a poco”, explicó Falcao en declaraciones a FM GENTE.
Una vez estabilizado, Scaglione fue trasladado en ambulancia al sanatorio Mautone. El médico destacó que el vehículo -donado por una vecina del balneario- contaba con el equipamiento necesario, lo que permitió que el paciente llegara “estabilizado perfectamente”.
Afortunadamente, la evolución fue favorable. Según relató el profesional, al día siguiente el empresario regresó a la policlínica para agradecer personalmente la atención recibida. “Vino hoy a realizarnos el agradecimiento, algo que no suele pasar”, señaló Falcao, destacando el gesto.