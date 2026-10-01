A falta del último clasificado tucumano, los playoffs del Regional Amateur comienzan a tomar forma
Concepción FC, Central Norte y Ateneo ya tienen asegurado su pasaje a los cruces mano a mano y comienzan a mirar de reojo el cuadro de la Región Norte. Este domingo, San Pablo y Experimental disputarán una verdadera final por el único cupo disponible.
Resumen para apurados
- San Pablo y Experimental definen este domingo en Tucumán el último boleto provincial a los playoffs de la Región Norte del Torneo Regional Amateur.
- Con Concepción FC, Central Norte y Ateneo ya clasificados, al local le alcanza el empate por ventaja deportiva, mientras que las Abejas están obligadas a ganar.
- El ganador completará el cuadro de octavos de final junto a los clasificados de Salta y Jujuy, delineando las llaves mano a mano en busca del ascenso.
El cuadro de los playoffs de la Región Norte del Torneo Regional Federal Amateur entra en su recta final y el mapa de los cruces mano a mano comienza a quedar delineado. Con tres representantes tucumanos con el boleto en el bolsillo —Concepción FC, Central Norte y Ateneo Parroquial Alderetes— y la gran mayoría de los clasificados de Salta y Jujuy ya definidos, la atención del fútbol provincial estará puesta este domingo en la Zona 2, donde saldrá el último pasajero tucumano rumbo a la siguiente instancia.
La gran definición tendrá lugar desde las 16 en San Pablo, con el arbitraje de Pablo Pereyra. El local y Estación Experimental llegan a este compromiso igualados con 4 puntos, pero el "Paulistano" cuenta con la ventaja olímpica a su favor gracias a la victoria por 1 a 0 lograda en El Colmenar durante la primera rueda. Por este motivo, a San Pablo le alcanzará con sumar un empate para clasificar a los playoffs, mientras que a las "Abejas" únicamente les sirve la victoria para adueñarse de la plaza.
El otro clasificado de este grupo es Ateneo Parroquial Alderetes, que lidera con 5 puntos y tendrá fecha libre. El conjunto del Este esperará el desenlace entre San Pablo y Experimental para saber si avanzará como primero o segundo, un detalle no menor que incidirá directamente en el armado de su respectiva llave de playoffs.
Por la Zona 1, la jornada se completará con dos encuentros. A las 18, en barrio El Bosque, Central Norte (7 unidades) recibirá al invicto puntero Concepción FC (13), bajo el arbitraje de Áxel Santillán. Con ambos equipos ya clasificados a la siguiente fase, el duelo definirá las posiciones finales para terminar de encajar sus nombres en el cuadro eliminatorio.
Previamente, desde las 16 en Ranchillos, San Antonio (3) será local ante Deportivo Trancas (4) con el arbitraje de Eloy Guzmán, en un cruce de trámite formal entre dos conjuntos que ya no tienen posibilidades de clasificación.
Los clasificados del norte que esperan por los cruces
A la espera del desenlace en Tucumán, las restantes zonas de la Región Norte ya definieron a los equipos que animarán los octavos de final:
- Zona 3: Deportivo Villa San Antonio (Salta) y Sportivo Pocitos (Salvador Mazza, Salta).
- Zona 4: Libertad (San José de Metán, Salta) y Los Cachorros (Salta).
- Zona 5: Mitre (Salta).
- Zona 6: Deportivo Luján (San Salvador de Jujuy).
- Zona 7: Altos Hornos Zapla (Palpalá, Jujuy) y Talleres (Perico, Jujuy).
- Zona 8: Atlético San Pedro y Sportivo Alberdi (Libertador General San Martín, Jujuy).