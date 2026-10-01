A falta del último clasificado tucumano, los playoffs del Regional Amateur comienzan a tomar forma

La gran definición tendrá lugar desde las 16 en San Pablo, con el arbitraje de Pablo Pereyra. El local y Estación Experimental llegan a este compromiso igualados con 4 puntos, pero el "Paulistano" cuenta con la ventaja olímpica a su favor gracias a la victoria por 1 a 0 lograda en El Colmenar durante la primera rueda. Por este motivo, a San Pablo le alcanzará con sumar un empate para clasificar a los playoffs, mientras que a las "Abejas" únicamente les sirve la victoria para adueñarse de la plaza.