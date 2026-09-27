Tres equipos tucumanos ya aseguraron sus lugares en la siguiente etapa del Regional Federal Amateur

Resumen para apurados
- Ateneo Parroquial Alderetes y Central Norte clasificaron en Tucumán a la siguiente ronda del Regional Federal Amateur tras sumar puntos clave a falta de una fecha.
- Central Norte venció 1-0 a San Antonio y Ateneo igualó 1-1 ante San Pablo, asegurando sus boletos junto al invicto Concepción FC, que goleó 4-0 a Deportivo Trancas.
- La última jornada de la fase inicial definirá el orden final de las zonas y al último clasificado tucumano, que saldrá del desempate entre San Pablo y Experimental.
Ateneo Parroquial Alderetes y Central Norte se sumaron a Concepción FC en la etapa final de la Región Norte del Regional Federal, a una jornada de finalizar la fase inicial.
Por la zona 2, en Alderetes, el “Expreso del Este” igualó 1 a 1 con San Pablo. Llegaron a cinco puntos y se mantienen como líderes, mientras que los “Paulistanos” quedaron con cuatro, al igual que Experimental. Ateneo quedará libre en la última fecha y, en caso de igualdad de puntos, se aplicará el sistema olímpico. Por eso, resta determinar si finalizará primero o segundo.
En cuanto al partido, Ateneo tuvo las mejores situaciones durante la primera parte. Ariel Rodríguez estrelló un remate en el travesaño, mientras que el arquero de San Pablo, Jorge Jiménez, tuvo buenas intervenciones para evitar los goles de Rodríguez y Luciano Ruiz. La visita, por su parte, contó con una ocasión muy clara en los pies de Pablo Lucena, pero el delantero definió mal.
En el complemento, tras un córner desde la derecha y una segunda jugada, Hernán Brylko apareció de cabeza para poner el 1 a 0. El ingreso de Cristian Ibáñez fue importante para San Pablo, ya que complicó por el sector izquierdo. Sobre el final, un tiro libre derivó en el empate: José Fernández, arquero local que hasta ese momento había mostrado mucha seguridad, salió mal y el defensor Silvio Lescano Rodríguez aprovechó para establecer el 1 a 1.
El segundo clasificado se definirá entre San Pablo y Experimental, ambos con cuatro puntos. Los “Paulistanos” cuentan con ventaja en el sistema olímpico porque derrotaron 1 a 0 a Experimental en El Colmenar.
Por la zona 2, en Ranchillos, Central Norte consiguió la clasificación al vencer 1 a 0 a San Antonio. Lautaro Rojas, autor de su tercer gol consecutivo, marcó a los 34 minutos del segundo tiempo y llevó al equipo a siete puntos. De esta manera, los dirigidos por Alejandro Bernat aseguraron su lugar en la siguiente instancia, ya que Deportivo Trancas, con cuatro unidades, podría alcanzarlos pero quedaría por debajo por ventaja deportiva.
El gol de Rojas llegó de cabeza, luego de un centro preciso de José Suásnabar. El delantero ingresó por el segundo palo y definió para sentenciar el partido. En la última fecha, Central Norte recibirá a Concepción FC, que suma 13 puntos, mientras que San Antonio enfrentará a Deportivo Trancas.
El otro clasificado de la jornada fue Concepción FC. Los “Cuervos” golearon 4 a 0 como visitantes a Deportivo Trancas, en cancha de Libertad, ante una gran cantidad de hinchas del conjunto de La Perla del Sur. En la primera parte marcaron Pablo Sánchez y Felipe Estrada, mientras que en el complemento ampliaron Víctor Rodríguez y Ramón Cisneros. (Producción periodística: Carlos Oardi)