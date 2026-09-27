Tres equipos tucumanos ya aseguraron sus lugares en la siguiente etapa del Regional Federal Amateur

En el complemento, tras un córner desde la derecha y una segunda jugada, Hernán Brylko apareció de cabeza para poner el 1 a 0. El ingreso de Cristian Ibáñez fue importante para San Pablo, ya que complicó por el sector izquierdo. Sobre el final, un tiro libre derivó en el empate: José Fernández, arquero local que hasta ese momento había mostrado mucha seguridad, salió mal y el defensor Silvio Lescano Rodríguez aprovechó para establecer el 1 a 1.