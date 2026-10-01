El profundo dolor de Graciela Borges tras la pérdida de un ser querido: "Siempre en mi corazón"

Resumen para apurados
- La actriz Graciela Borges expresó su profundo dolor en redes sociales tras la muerte de Sarita, su perra adoptada que la acompañó durante los últimos trece años.
- La artista rescató a Sarita de la calle en 2014 a través de un refugio y, tras su partida, la despidió con fotos, emotivos mensajes y un poema de Pablo Neruda.
- La sentida despedida reitera el constante compromiso de la diva con la adopción responsable de animales, generando una fuerte empatía entre sus seguidores.
Un duro momento atraviesa la actriz Graciela Borges a raíz de la pérdida de alguien muy especial para ella. Sarita, su perra adoptada, murió después de acompañarla durante 13 años. “Siempre en mi corazón, guerrera amada”, escribió la diva en su cuenta de Instagram.
También mostró una particular tarjeta escrita a mano que resumió su estado de ánimo con pocas palabras: “Cerrado por melancolía”. La imagen estaba acompañada por una fotografía en la que se la veía junto a Sarita, que descansaba sobre una cama cubierta con coloridas mantas.
Un poema de Pablo Neruda para despedirla
En medio de la tristeza, la protagonista de La ciénaga también publicó un poema de Pablo Neruda que habla precisamente sobre la muerte de un perro y sobre el vínculo que permanece incluso después de un momento tan doloroso.
La publicación se sumó a los recuerdos que la actriz compartió para despedir a quien había sido una compañía muy especial durante más de una década.
Sarita, una perra rescatada de la calle
Sarita llegó a la vida de Graciela Borges después de la muerte de Pancha, una rottweiler que la acompañó durante 13 años, consignó Todo Noticias.
La actriz adoptó a Sarita a través de Mascotas en Adopción, luego de que fuera rescatada de la calle. Desde entonces, la perrita se convirtió en una compañía muy especial para ella.
Borges había presentado públicamente a Sarita en junio de 2014, cuando compartió una fotografía junto a ella y escribió: “Con Sarita, mi pequeña elegida con el corazón. Bosteza de felicidad. Adopten tuiteros queridos”.
Más de una década después de aquella presentación, la actriz volvió a compartir su vínculo con Sarita, esta vez para despedirla y dejar plasmado el profundo dolor por su partida.