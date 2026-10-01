EspectáculosTV, Cine y Series

El profundo dolor de Graciela Borges tras la pérdida de un ser querido: "Siempre en mi corazón"

Sarita, su perra adoptada, murió después de acompañarla durante 13 años.

El profundo dolor de Graciela Borges tras la muerte de su perrita.
El profundo dolor de Graciela Borges tras la muerte de su perrita.
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • La actriz Graciela Borges expresó su profundo dolor en redes sociales tras la muerte de Sarita, su perra adoptada que la acompañó durante los últimos trece años.
  • La artista rescató a Sarita de la calle en 2014 a través de un refugio y, tras su partida, la despidió con fotos, emotivos mensajes y un poema de Pablo Neruda.
  • La sentida despedida reitera el constante compromiso de la diva con la adopción responsable de animales, generando una fuerte empatía entre sus seguidores.
Resumen generado con IA

Un duro momento atraviesa la actriz Graciela Borges a raíz de la pérdida de alguien muy especial para ella. Sarita, su perra adoptada, murió después de acompañarla durante 13 años. “Siempre en mi corazón, guerrera amada”, escribió la diva en su cuenta de Instagram. 

También mostró una particular tarjeta escrita a mano que resumió su estado de ánimo con pocas palabras: “Cerrado por melancolía”. La imagen estaba acompañada por una fotografía en la que se la veía junto a Sarita, que descansaba sobre una cama cubierta con coloridas mantas.

Un poema de Pablo Neruda para despedirla

En medio de la tristeza, la protagonista de La ciénaga también publicó un poema de Pablo Neruda que habla precisamente sobre la muerte de un perro y sobre el vínculo que permanece incluso después de un momento tan doloroso.

La publicación se sumó a los recuerdos que la actriz compartió para despedir a quien había sido una compañía muy especial durante más de una década.

Sarita, una perra rescatada de la calle

Sarita llegó a la vida de Graciela Borges después de la muerte de Pancha, una rottweiler que la acompañó durante 13 años, consignó Todo Noticias. 

La actriz adoptó a Sarita a través de Mascotas en Adopción, luego de que fuera rescatada de la calle. Desde entonces, la perrita se convirtió en una compañía muy especial para ella.

Borges había presentado públicamente a Sarita en junio de 2014, cuando compartió una fotografía junto a ella y escribió: “Con Sarita, mi pequeña elegida con el corazón. Bosteza de felicidad. Adopten tuiteros queridos”.

Más de una década después de aquella presentación, la actriz volvió a compartir su vínculo con Sarita, esta vez para despedirla y dejar plasmado el profundo dolor por su partida.

Temas Graciela Borges
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Estados Unidos: la mujer condenada a pena de muerte sobrevivió tras recibir dos inyecciones letales y ahora está hospitalizada
1

Estados Unidos: la mujer condenada a pena de muerte sobrevivió tras recibir dos inyecciones letales y ahora está hospitalizada

Javier Milei en París: “Si somos reelectos, 2028 va a ser el mejor año económico de nuestra historia”
2

Javier Milei en París: “Si somos reelectos, 2028 va a ser el mejor año económico de nuestra historia”

Defender la igualdad, hablar con prejuicios: ¿qué dicen nuestras palabras sobre nosotros?
3

Defender la igualdad, hablar con prejuicios: ¿qué dicen nuestras palabras sobre nosotros?

Quiénes son los cuatro pasajeros que salvaron a 174 personas y evitaron una tragedia en un vuelo de Flydubai
4

Quiénes son los cuatro pasajeros que salvaron a 174 personas y evitaron una tragedia en un vuelo de Flydubai

Encuesta: ¿Qué opinás de los incidentes que ocurrieron ayer en Diputados?
5

Encuesta: ¿Qué opinás de los incidentes que ocurrieron ayer en Diputados?

Ranking notas premium
De oflador a pollerudo, la novela peronista tucumana
1

De oflador a "pollerudo", la novela peronista tucumana

Defender la igualdad, hablar con prejuicios: ¿qué dicen nuestras palabras sobre nosotros?
2

Defender la igualdad, hablar con prejuicios: ¿qué dicen nuestras palabras sobre nosotros?

Juristas analizaron el fallo de la Corte que liberó la venta de tierras a extranjeros
3

Juristas analizaron el fallo de la Corte que liberó la venta de tierras a extranjeros

¿Bastan las obras en marcha en Tucumán para contener al “Súper Niño” este verano?
4

¿Bastan las obras en marcha en Tucumán para contener al “Súper Niño” este verano?

Qué dice el fallo de la Corte sobre la Ley de Tierras y qué consecuencias abre en el mercado rural
5

Qué dice el fallo de la Corte sobre la Ley de Tierras y qué consecuencias abre en el mercado rural

Más Noticias
No es Pelli: La Libertad Avanza eligió a su candidato a intendente en Yerba Buena

No es Pelli: La Libertad Avanza eligió a su candidato a intendente en Yerba Buena

Quiénes son los cuatro pasajeros que salvaron a 174 personas y evitaron una tragedia en un vuelo de Flydubai

Quiénes son los cuatro pasajeros que salvaron a 174 personas y evitaron una tragedia en un vuelo de Flydubai

Encuesta: ¿Qué opinás de los incidentes que ocurrieron ayer en Diputados?

Encuesta: ¿Qué opinás de los incidentes que ocurrieron ayer en Diputados?

Kun Agüero reveló qué hará Lionel Messi después de su retiro de la Selección Argentina: la divertida advertencia sobre Antonela

Kun Agüero reveló qué hará Lionel Messi después de su retiro de la Selección Argentina: la divertida advertencia sobre Antonela

La historia real detrás de Cautiva: cómo eran las torturas en el convento de clausura de Nogoyá

La historia real detrás de "Cautiva": cómo eran las torturas en el convento de clausura de Nogoyá

Ludovica Squirru anticipa un octubre de cambios: qué le espera a cada signo del horóscopo chino

Ludovica Squirru anticipa un octubre de cambios: qué le espera a cada signo del horóscopo chino

Estados Unidos: la mujer condenada a pena de muerte sobrevivió tras recibir dos inyecciones letales y ahora está hospitalizada

Estados Unidos: la mujer condenada a pena de muerte sobrevivió tras recibir dos inyecciones letales y ahora está hospitalizada

Javier Milei en París: “Si somos reelectos, 2028 va a ser el mejor año económico de nuestra historia”

Javier Milei en París: “Si somos reelectos, 2028 va a ser el mejor año económico de nuestra historia”

Comentarios