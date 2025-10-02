Graciela Borges recibió uno de los mayores honores de la universidad argentina en un conmovedor evento

El gran honor lleno de admiración para Graciela Borges

El discurso del evento repasó la extensa carrera de la actriz, cuyos inicios se remontan a sus 14 años de edad, influenciada por su madre y con el apoyo simbólico de Jorge Luis Borges. El texto subrayó su versatilidad y su capacidad singular para habitar los personajes complejos que interpretó a lo largo de su vida profesional. Se enfatizó que "No habría cine argentino sin ella", destacando sus numerosos premios internacionales, incluyendo tres veces la Concha de Oro en el Festival de San Sebastián.