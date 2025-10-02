Secciones
EspectáculosFamosos

Graciela Borges recibió uno de los mayores honores de la universidad argentina en un conmovedor evento

La entrega de este importante reconocimiento se realizó en el marco de la primera jornada del Festival Internacional de Cine de la UBA

Graciela Borges recibió uno de los mayores honores de la universidad argentina en un conmovedor evento
Hace 2 Hs

La gran actriz argentina Graciela Borges recibió el Doctorado Honoris Causa de la Universidad de Buenos Aires (UBA). La entrega de este importante reconocimiento se realizó en el marco de la primera jornada del Festival Internacional de Cine de la UBA (FIC.UBA 2025). Esta distinción constituye el reconocimiento honorífico de más alta jerarquía que la casa de estudios otorga a personalidades destacadas por su excelencia y méritos sobresalientes.

Regresa la Fiesta del Cine a Tucumán con entradas a $ 4.000

Regresa la Fiesta del Cine a Tucumán con entradas a $ 4.000

La ceremonia dio comienzo a la tercera edición del FIC.UBA, un evento que busca consolidarse como espacio de innovación y memoria. La artista no fue la única figura reconocida esa noche en el aula magna de la Facultad de Arquitectura de la UBA. El director británico Asif Kapadia y el artista plástico argentino Juan Gatti también recibieron la misma distinción universitaria.

El gran honor lleno de admiración para Graciela Borges

El discurso del evento repasó la extensa carrera de la actriz, cuyos inicios se remontan a sus 14 años de edad, influenciada por su madre y con el apoyo simbólico de Jorge Luis Borges. El texto subrayó su versatilidad y su capacidad singular para habitar los personajes complejos que interpretó a lo largo de su vida profesional. Se enfatizó que "No habría cine argentino sin ella", destacando sus numerosos premios internacionales, incluyendo tres veces la Concha de Oro en el Festival de San Sebastián.

Tras recibir el diploma y un poncho del valle calchaquí salteño, Graciela Borges ofreció un discurso cargado de emoción y gratitud hacia sus afectos. La actriz declaró que el amor de verdad representa la única cosa que impulsa el tiempo de vida de las personas. Ella agradeció la presencia de su familia, especialmente a su nieta María Jesús, quien gritó "Te quiero abu" desde la platea colmada del lugar.

Las estrelas que fueron a acompañar a Graciela Borges

El homenaje resultó un punto de encuentro para figuras centrales del arte y la cultura argentina, quienes asistieron a la Facultad de Arquitectura. La actriz estuvo acompañada en todo momento por su hijo Juan Cruz Bordeu y su nieta Jesús. Entre los asistentes se encontraron las divas Mirtha Legrand y Susana Giménez, quienes brindaron un apoyo muy especial a la galardonada.

Una larga lista de celebridades presenció la entrega de la distinción universitaria a la actriz. Se pudo ver en la primera fila a personalidades como Cecilia Roth, Mercedes Morán, Martin Bossi y Flavio Mendoza, entre otros. Borges aprovechó un pasaje de su intervención para rendir homenaje a Mirtha Legrand, a quien describió como su "primera maestra" y una "diosa" del medio.

Temas Mirtha LegrandSusana GiménezGraciela Borges
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
¿Cuándo se sabrá si Belén, de Dolores Fonzi, estará entre las películas finalistas a los Oscar 2026?

¿Cuándo se sabrá si "Belén", de Dolores Fonzi, estará entre las películas finalistas a los Oscar 2026?

Lali Espósito entregó la Concha de Plata a la tucumana Camila Plaate en el Festival de San Sebastián

Lali Espósito entregó la Concha de Plata a la tucumana Camila Plaate en el Festival de San Sebastián

Belén, la historia tucumana que puede llegar a los Oscars: Este caso cambió mi vida

"Belén", la historia tucumana que puede llegar a los Oscars: "Este caso cambió mi vida"

Cuáles son las carreras más y menos elegidas de la Universidad de Buenos Aires

Cuáles son las carreras más y menos elegidas de la Universidad de Buenos Aires

Lo más popular
Un semáforo que se instaló hace 18 años y nunca funcionó
1

Un semáforo que se instaló hace 18 años y nunca funcionó

La pesquisa del caso Vélez se vuelve cada vez más compleja
2

La pesquisa del caso Vélez se vuelve cada vez más compleja

José Luis Espert evitó responder sobre una supuesta transferencia de U$S200.000 de Fred Machado
3

José Luis Espert evitó responder sobre una supuesta transferencia de U$S200.000 de Fred Machado

Tucumán sin trenes: entre la desinversión y el abandono
4

Tucumán sin trenes: entre la desinversión y el abandono

Docentes de la UNT realizarán hoy jueves un paro y movilización por el financiamiento universitario
5

Docentes de la UNT realizarán hoy jueves un paro y movilización por el financiamiento universitario

Ricardo Bussi busca derogar la ley de alcohol cero al volante: “Una copa de vino no le quita el control a ninguna persona”
6

Ricardo Bussi busca derogar la ley de alcohol cero al volante: “Una copa de vino no le quita el control a ninguna persona”

Más Noticias
Escándalo en las elecciones de magistrados: se bajó una lista y pidieron la suspensión del comicio

Escándalo en las elecciones de magistrados: se bajó una lista y pidieron la suspensión del comicio

Hay alerta amarilla por fuertes vientos: ¿desde qué hora y a qué zonas afectará?

Hay alerta amarilla por fuertes vientos: ¿desde qué hora y a qué zonas afectará?

El hombre que murió en el accidente en Tafí Viejo era Mario Pasarín, condenado por tráfico de drogas

El hombre que murió en el accidente en Tafí Viejo era Mario Pasarín, condenado por tráfico de drogas

La tormenta sorprendió a los tucumanos e inundó calles en pocos minutos

La tormenta sorprendió a los tucumanos e inundó calles en pocos minutos

Cómo es la mansión de Florinda Meza, la recordada Doña Florinda de El Chavo del 8

Cómo es la mansión de Florinda Meza, la recordada Doña Florinda de El Chavo del 8

Día del Empleado de Comercio 2025: cómo será la atención durante el lunes

Día del Empleado de Comercio 2025: cómo será la atención durante el lunes

Cómo quedarse dormido en tan solo 10 segundos con un impensado método militar

Cómo quedarse dormido en tan solo 10 segundos con un impensado método militar

Este es “Pequeño J”, el líder narco acusado de planificar el triple femicidio de Florencio Varela

Este es “Pequeño J”, el líder narco acusado de planificar el triple femicidio de Florencio Varela

Comentarios