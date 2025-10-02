Graciela Borges recibió uno de los mayores honores de la universidad argentina en un conmovedor evento

La gran actriz argentina Graciela Borges recibió el Doctorado Honoris Causa de la Universidad de Buenos Aires (UBA). La entrega de este importante reconocimiento se realizó en el marco de la primera jornada del Festival Internacional de Cine de la UBA (FIC.UBA 2025). Esta distinción constituye el reconocimiento honorífico de más alta jerarquía que la casa de estudios otorga a personalidades destacadas por su excelencia y méritos sobresalientes.
La ceremonia dio comienzo a la tercera edición del FIC.UBA, un evento que busca consolidarse como espacio de innovación y memoria. La artista no fue la única figura reconocida esa noche en el aula magna de la Facultad de Arquitectura de la UBA. El director británico Asif Kapadia y el artista plástico argentino Juan Gatti también recibieron la misma distinción universitaria.
El gran honor lleno de admiración para Graciela Borges
El discurso del evento repasó la extensa carrera de la actriz, cuyos inicios se remontan a sus 14 años de edad, influenciada por su madre y con el apoyo simbólico de Jorge Luis Borges. El texto subrayó su versatilidad y su capacidad singular para habitar los personajes complejos que interpretó a lo largo de su vida profesional. Se enfatizó que "No habría cine argentino sin ella", destacando sus numerosos premios internacionales, incluyendo tres veces la Concha de Oro en el Festival de San Sebastián.
Tras recibir el diploma y un poncho del valle calchaquí salteño, Graciela Borges ofreció un discurso cargado de emoción y gratitud hacia sus afectos. La actriz declaró que el amor de verdad representa la única cosa que impulsa el tiempo de vida de las personas. Ella agradeció la presencia de su familia, especialmente a su nieta María Jesús, quien gritó "Te quiero abu" desde la platea colmada del lugar.
Las estrelas que fueron a acompañar a Graciela Borges
El homenaje resultó un punto de encuentro para figuras centrales del arte y la cultura argentina, quienes asistieron a la Facultad de Arquitectura. La actriz estuvo acompañada en todo momento por su hijo Juan Cruz Bordeu y su nieta Jesús. Entre los asistentes se encontraron las divas Mirtha Legrand y Susana Giménez, quienes brindaron un apoyo muy especial a la galardonada.
Una larga lista de celebridades presenció la entrega de la distinción universitaria a la actriz. Se pudo ver en la primera fila a personalidades como Cecilia Roth, Mercedes Morán, Martin Bossi y Flavio Mendoza, entre otros. Borges aprovechó un pasaje de su intervención para rendir homenaje a Mirtha Legrand, a quien describió como su "primera maestra" y una "diosa" del medio.