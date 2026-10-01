Liga Tucumana: cierra la primera rueda del Torneo Clausura

La fecha continuará el martes con dos compromisos desde las 16: Sportivo Guzmán recibirá a San Martín, mientras que Atlético Tucumán se medirá ante el puntero Argentinos del Norte en la cancha de San Jorge. En este Grupo B reina la paridad: el "Bichito" manda con 10 unidades, escoltado por el "Santo" con 9 y San Antonio con 7; más atrás aparecen Sportivo Guzmán con 6, y el "Decano", Tucumán Central y Amalia con 5.