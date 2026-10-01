Liga Tucumana: cierra la primera rueda del Torneo Clausura
La séptima fecha se disputará desde este viernes hasta el próximo miércoles con atractivos cruces en los seis grupos. Deportivo Aguilares, Alto Verde, Garmendia FC, San Fernando, Talleres y Argentinos del Norte llegan como punteros de sus respectivas zonas.
Resumen para apurados
- La Liga Tucumana de Fútbol disputa desde este viernes hasta el miércoles la séptima fecha del Clausura en Tucumán para completar la primera rueda de su fase clasificatoria.
- La jornada incluye cruces decisivos donde Deportivo Aguilares llega con puntaje perfecto, mientras Alto Verde, Garmendia FC, San Fernando, Talleres y Argentinos lideran sus grupos.
- Los resultados de esta fecha definirán las posiciones clave para el pase a la siguiente ronda, aumentando la paridad y la presión de cara a la segunda mitad del torneo.
El Torneo Clausura de Primera A de la Liga Tucumana de Fútbol completará la primera rueda de su fase clasificatoria con una extensa séptima fecha. La jornada se desarrollará entre este viernes y el próximo miércoles, con una nutrida cartelera en distintos escenarios y horarios, donde varios equipos buscarán consolidar su liderato o acortar distancias en lo más alto de las tablas.
La actividad comenzará este viernes con dos encuentros nocturnos desde las 21: por el Grupo F, Deportivo Aguilares, único equipo del certamen con puntaje ideal, recibirá a Sportivo Trinidad; mientras que por el Grupo D, Bella Vista será local frente a Ateneo Parroquial Alderetes. En esta última zona, San Fernando manda con 12 puntos, seguido de cerca por Almirante Brown y Bella Vista con 11, San Pablo con 9, Famaillá con 7, y Ateneo junto a Santa Lucía FC con 5.
El sábado la programación continuará con seis compromisos. A partir de las 16 se medirán Villa Mitre ante Juventud Unida, Tucumán Central frente a Amalia, San Juan contra San Lorenzo de Delfín Gallo, Alto Verde recibiendo a Unión Simoca y Social y Deportivo Graneros ante Deportivo Marapa. Más tarde, a las 18.30, Santa Lucía FC recibirá al líder San Fernando.
Precisamente en el Grupo F, Deportivo Aguilares marcha con paso perfecto: lidera con 18 unidades tras ganar sus seis partidos. Como escolta aparece Jorge Newbery con 11, Graneros y San Lorenzo de Santa Ana reúnen 10, Deportivo Marapa 7, y la tabla la completan Santa Ana, Sportivo Trinidad y Deportivo Llorens con 4.
En el Grupo E, Alto Verde encabeza las posiciones con 13 puntos, seguido por Concepción FC con 12. Unión Simoca acumula 9, mientras que Ñuñorco y Azucarera Argentina tienen 7, San Ramón reúne 6, y Santa Rosa junto a La Providencia cierran con 5.
El domingo habrá siete partidos en cartelera. Desde las 16 jugarán Talleres de Tafí Viejo ante All Boys, Atlético Concepción frente a Garmendia FC, Lastenia contra Unión del Norte, San Ramón ante Ñuñorco, Jorge Newbery frente a Deportivo Llorens y Santa Ana contra San Lorenzo de Santa Ana. Por la noche, a las 21, Azucarera Argentina chocará con La Providencia.
Uno de los choques más destacados del domingo se jugará en Banda del Río Salí por el Grupo C: Garmendia FC llega en la cima con 14 unidades y visitará a su escolta, Atlético Concepción, que suma 13. Más atrás se ubican Unión del Norte con 9, San Juan con 8, San Lorenzo de Delfín Gallo con 7, Lastenia con 6 y Cruz Alta con 1.
Por el Grupo A, el puntero Talleres (12) recibirá a All Boys (3), mientras que Experimental (9), Juventud Unida (8), Villa Mitre (6), Central Norte (5) y San José (3) intentarán no perderle pisada.
La fecha continuará el martes con dos compromisos desde las 16: Sportivo Guzmán recibirá a San Martín, mientras que Atlético Tucumán se medirá ante el puntero Argentinos del Norte en la cancha de San Jorge. En este Grupo B reina la paridad: el "Bichito" manda con 10 unidades, escoltado por el "Santo" con 9 y San Antonio con 7; más atrás aparecen Sportivo Guzmán con 6, y el "Decano", Tucumán Central y Amalia con 5.
El cierre definitivo de la primera rueda llegará el miércoles con los últimos cuatro partidos: a las 16, San José recibirá a Experimental y Central Norte chocará con Famaillá. Desde las 17, San Antonio jugará ante Cruz Alta, y a las 21 Concepción FC completará la jornada recibiendo a Santa Rosa en la "Perla del Sur".