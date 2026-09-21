Liga Tucumana: Deportivo Aguilares volvió a festejar en el clásico y mantiene el puntaje ideal

El clásico se disputó ante un imponente marco de público y únicamente con parcialidad local. En el sector de plateas destinado a la delegación visitante se ubicaron dirigentes y futbolistas de los planteles de Primera y Reserva de Newbery. Tras el pitazo final, se registraron incidentes en esa zona entre miembros de la delegación "aviadora" y parte del público anfitrión, lo que generó momentos de tensión y requirió la rápida intervención de los efectivos de seguridad.