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Liga Tucumana: Deportivo Aguilares volvió a festejar en el clásico y mantiene el puntaje ideal

El "Celeste" superó 1 a 0 a Jorge Newbery y sumó su quinta victoria consecutiva para consolidarse en lo más alto del Grupo F. La quinta fecha del Clausura liguista tuvo además goleadas de Santa Ana y San Juan, y tendrá continuidad este miércoles con varios compromisos pendientes.

FESTEJO. Deportivo Aguilares se quedó con el clásico en su estadio.
FESTEJO. Deportivo Aguilares se quedó con el clásico en su estadio. Prensa Deportivo Aguilares
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Deportivo Aguilares venció 1-0 a Jorge Newbery en el clásico de la quinta fecha del Clausura tucumano, manteniendo el puntaje ideal en la cima del Grupo F con gol de Sosa.
  • El equipo de Ernesto Luna sumó su quinta victoria al hilo en un partido con público local, el cual terminó con incidentes en plateas entre la delegación visitante y la hinchada.
  • Con este triunfo, el "Celeste" se consolida como candidato al título, mientras la quinta fecha se completará este miércoles con partidos clave en las distintas zonas.
Resumen generado con IA

La quinta fecha del Torneo Clausura de Primera A de la Liga Tucumana de Fútbol dejó una jornada cargada de goles, resultados de peso y una nueva alegría para Deportivo Aguilares, que volvió a adueñarse del clásico de la ciudad frente a Jorge Newbery.

El conjunto "Celeste" se impuso por 1 a 0 ante el "Aviador" gracias al solitario tanto de Ricardo Sosa, alcanzando su quinta victoria consecutiva en igual cantidad de presentaciones. De esta manera, el elenco dirigido por Ernesto Luna sostiene un andar perfecto con puntaje ideal y manda con comodidad en la cima del Grupo F.

El clásico se disputó ante un imponente marco de público y únicamente con parcialidad local. En el sector de plateas destinado a la delegación visitante se ubicaron dirigentes y futbolistas de los planteles de Primera y Reserva de Newbery. Tras el pitazo final, se registraron incidentes en esa zona entre miembros de la delegación "aviadora" y parte del público anfitrión, lo que generó momentos de tensión y requirió la rápida intervención de los efectivos de seguridad.

En la misma zona, Santa Ana pisó fuerte y goleó 4 a 0 a Deportivo Llorens con un doblete de Carlos Salinas y los aportes de Matías Rodríguez y Sebastián Bórquez. A su vez, San Lorenzo de Santa Ana derrotó 1 a 0 a Deportivo Marapa con gol de Mario Caliva.

El grupo se completó con la victoria de Graneros, que venció 2 a 1 a Sportivo Trinidad. Axel Epifanio y Ariel Ríos, ambos durante la primera etapa, convirtieron para el equipo conducido por Hugo Corbalán, mientras que Juan Luna anotó el descuento para el conjunto de Trinidad. Así, el campeón del Apertura sumó su tercer triunfo en el certamen.

Festejos en el Grupo E

Por la Zona E, Unión Simoca superó 1 a 0 a La Providencia mediante la conquista de Sharon Gómez.

En otro de los choques, Azucarera Argentina derrotó 2 a 1 a Ñuñorco: Juan Carrazana y Franzo Zelarayán marcaron para el vencedor, mientras que Agustín González descontó para el "Tigre" monterizo.

También celebró Alto Verde, que se impuso por 2 a 1 ante Santa Rosa con goles de Nicolás Rodríguez y Omar Adanto (Agustín Olivares descontó para la visita). La fecha en esta zona se completará este miércoles cuando Concepción FC enfrente a San Ramón.

Famaillá sumó fuera de casa

Por el Grupo D, Famaillá consiguió un valioso triunfo como visitante al derrotar 1 a 0 a Santa Lucía FC con tanto de José Aguilar. La actividad en este grupo continuará el miércoles con el duelo entre San Pablo y Ateneo Parroquial Alderetes.

Victorias en los interzonales

En los cruces interzonales de la fecha, San Fernando venció 3 a 1 a All Boys. Luis Parrado, Ulises Llanos y Fernando Zambrano anotaron para el conjunto de Leales, mientras que Matías Medina marcó el descuento para los "Gallegos".

Por su parte, San Martín derrotó 2 a 1 a San Lorenzo de Delfín Gallo gracias a las conquistas de Tadeo Poli y Pedro García Hamilton, al tiempo que Juan Gómez anotó para el "Santo" del este.

Goleada de San Juan y festejo de Atlético Concepción

En el marco del Grupo C, Atlético Concepción se quedó con un ajustado triunfo al vencer 1 a 0 a Unión del Norte con gol de Marcelo Domínguez.

En el otro compromiso de la zona, San Juan construyó una contundente goleada por 4 a 0 sobre Cruz Alta, con festejos de Matías Gómez, Enzo Díaz, Braian Nieves y Benjamín Urueña. En tanto, Garmendia FC y Lastenia no se sacaron ventajas e igualaron 0 a 0.

El panorama en los grupos A y B

Por el Grupo B, Atlético Tucumán se impuso 2 a 0 frente a Amalia. La zona tendrá acción este miércoles con dos atractivos cruces: Tucumán Central ante Argentinos del Norte y Sportivo Guzmán frente a San Antonio de Ranchillos.

Finalmente, por el Grupo A, Juventud Unida festejó ante San José al ganarle 3 a 1. Iván Varela, Nicolás Roldán y Matías Aramayo anotaron para el ganador, mientras que Agustín Valdez convirtió para el local. El miércoles cerrarán la jornada en este grupo Villa Mitre ante Experimental y Talleres de Tafí Viejo frente a Central Norte.

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