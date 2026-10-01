Sequía goleadora, racha sin ganar y una curiosa estadística arbitral: así llega Barracas al duelo con Atlético Tucumán

Que un mismo juez dirija 30 veces a una misma institución en seis o siete temporadas (un promedio de 4 a 5 partidos por año) es una anomalía estadística. La desproporción se ve clara al comparar con otros clubes: Ramírez pitó a River en 14 oportunidades, a Independiente en 9, a Racing en 8 y a Atlético recién lo conducirá por quinta vez en su carrera. Un análisis de las designaciones desde que el “Guapo” juega en la máxima categoría señala que un grupo de apenas siete u ocho árbitros —entre ellos Dóvalo, Ramírez, Andrés Merlos y Luis Lobo Medina— llegó a concentrar más del 60% de los encuentros de Barracas en la máxima categoría. Es esa reiteración sistemática, y no una simple falta en tres cuartos de cancha, lo que alimenta las sospechas del ambiente.