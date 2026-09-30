Atlético Tucumán ya conoce al árbitro para recibir a Barracas: cómo le fue con él

Resumen para apurados
- Nicolás Ramírez fue designado para arbitrar el partido de Atlético Tucumán ante Barracas Central este sábado a las 17 en el Monumental José Fierro por la fecha 11 del Clausura.
- Será la quinta vez que Ramírez dirija al Decano, con un historial equilibrado de dos victorias y dos caídas. El antecedente más cercano fue la derrota 2-1 ante Rosario Central.
- El equipo tucumano buscará inclinar la estadística arbitral a su favor y sumar tres puntos clave para saldar su deuda pendiente como local en el torneo.
Atlético Tucumán ya conoce quién será el encargado de impartir justicia en su próximo compromiso por el torneo Clausura. Nicolás Ramírez fue designado para dirigir el partido frente a Barracas Central, que se disputará este sábado desde las 17 en el Monumental José Fierro, por la fecha 11 de la zona B.
Ramírez estará acompañado por Diego Bonfá y Agustín Méndez como árbitros asistentes, mientras que José Díaz será el cuarto árbitro. En el VAR estará Gastón Monsón Brizuela y como AVAR fue designado Javier Uziga.
Cómo le fue a Atlético con Nicolás Ramírez
El historial del “Decano” bajo el arbitraje de Ramírez es completamente equilibrado. Hasta el momento lo dirigió en cuatro oportunidades, con dos victorias y dos derrotas, sin empates.
El antecedente más reciente se produjo el 5 de abril de este año, por el Torneo Apertura. Aquella vez, Atlético cayó 2-1 frente a Rosario Central como visitante.
La otra derrota ocurrió el 6 de febrero de 2023, cuando Talleres se impuso 2-0 en el Monumental José Fierro por la Liga Profesional.
Los dos primeros antecedentes, en cambio, terminaron con triunfos tucumanos. En julio de 2022, Ramírez estuvo al frente del partido en el que Atlético venció 1-0 a Aldosivi en Mar del Plata. Tres años antes, en marzo de 2019, había dirigido el 1-0 sobre Platense por la Copa Argentina.
Así, el encuentro frente a Barracas será la quinta vez que Nicolás Ramírez dirija a Atlético Tucumán. Hasta ahora, el saldo no inclina la balanza hacia ninguno de los dos lados: dos festejos y dos derrotas para el “Decano”, que este sábado intentará desnivelar el historial a su favor y, sobre todo, terminar con su deuda pendiente en el Monumental.