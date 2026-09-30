Atlético Tucumán ya conoce al árbitro para recibir a Barracas: cómo le fue con él

Así, el encuentro frente a Barracas será la quinta vez que Nicolás Ramírez dirija a Atlético Tucumán. Hasta ahora, el saldo no inclina la balanza hacia ninguno de los dos lados: dos festejos y dos derrotas para el “Decano”, que este sábado intentará desnivelar el historial a su favor y, sobre todo, terminar con su deuda pendiente en el Monumental.