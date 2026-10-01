La UNT será sede de un encuentro gratuito sobre empleo joven y desarrollo profesional

Conseguir el primer trabajo, sumar experiencia sin abandonar los estudios o sostener más de un empleo al mismo tiempo son situaciones cada vez más presentes entre los jóvenes. En Tucumán, el empleo joven será el eje de una jornada gratuita que buscará discutir qué herramientas hacen falta para insertarse en el mundo laboral y qué oportunidades existen para desarrollarse profesionalmente sin tener que irse de la provincia.