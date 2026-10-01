La UNT será sede de un encuentro gratuito sobre empleo joven y desarrollo profesional

Resumen para apurados
- El 2 de octubre, Una Generación realizará un encuentro gratuito en la UNT para debatir herramientas de inserción laboral y arraigo profesional entre los jóvenes tucumanos.
- Enmarcada en la Agenda Federal de Juventudes, la jornada incluirá paneles con especialistas y mesas de debate grupal sobre habilidades demandadas, pluriempleo y ruralidad.
- Las conclusiones se sistematizarán en un informe para tomadores de decisión y formarán un documento nacional con demandas juveniles para incidir en políticas públicas.
Conseguir el primer trabajo, sumar experiencia sin abandonar los estudios o sostener más de un empleo al mismo tiempo son situaciones cada vez más presentes entre los jóvenes. En Tucumán, el empleo joven será el eje de una jornada gratuita que buscará discutir qué herramientas hacen falta para insertarse en el mundo laboral y qué oportunidades existen para desarrollarse profesionalmente sin tener que irse de la provincia.
El encuentro será el viernes 2 de octubre, de 15 a 17, en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Tucumán. Las acreditaciones comenzarán a las 14.30 y la participación será gratuita, con inscripción previa mediante el formulario disponible en la biografía de Instagram de @unageneracion.
La actividad se llama “Educación y Empleo Joven: Estrategias Locales para el Desarrollo Profesional de las Juventudes” y forma parte de Agenda Federal de Juventudes, una iniciativa que busca recorrer distintas provincias para poner en discusión los problemas que atraviesan a los jóvenes desde sus propias realidades territoriales.
Qué se va a debatir
La jornada comenzará con el conversatorio “Formación y desarrollo emprendedor: habilidades y herramientas para la inserción laboral juvenil”, a cargo de Walter Juarez Rivas, CEO y cofundador de Rolling Code.
La idea será discutir qué capacidades está pidiendo hoy el mundo del trabajo, qué herramientas pueden ayudar a mejorar la inserción laboral y cómo se conecta la formación con las oportunidades profesionales disponibles.
Después se realizará el panel “Diálogo intergeneracional: puentes entre la juventud y la toma de decisiones, compromiso público con la formación, el empleo y arraigo provincial”.
Participará Álvaro Blasco, ingeniero agrónomo, referente emprendedor y líder de proyectos con impacto en Tucumán, junto con representantes de Minkai, Rise Up Tucumán y Global Shapers, organizaciones aliadas de Una Generación en la provincia.
Entre los temas que se buscará poner sobre la mesa aparecen las diferencias entre las oportunidades laborales en zonas rurales y urbanas, el papel de las organizaciones sociales para acercar a los jóvenes con el sector privado y el crecimiento del pluriempleo.
También se discutirá el arraigo provincial: qué condiciones hacen falta para que quienes estudian, trabajan o emprenden puedan construir un proyecto profesional en Tucumán y aprovechar el talento que ya existe en la provincia.
Las propuestas no quedarán solo en el encuentro
Después de los paneles habrá un espacio de trabajo grupal. Los participantes podrán identificar problemas, intercambiar experiencias y pensar posibles líneas de acción. Con todo ese material, la organización elaborará un informe que será presentado posteriormente a referentes y tomadores de decisión.
La lógica de Agenda Federal de Juventudes es justamente que los encuentros no terminen cuando se apagan los micrófonos. Los aportes de cada provincia serán sistematizados para construir recomendaciones con potencial de incidencia local y, más adelante, un documento federal que reúna las demandas y propuestas surgidas a lo largo del recorrido.
Quiénes pueden participar y cómo anotarse
La actividad está dirigida a personas de 18 años en adelante. El formato combina exposiciones, paneles, networking y mesas participativas.
La participación es gratuita y requiere inscripción previa. El formulario (docs.google.com/forms/) está disponible en el link de la biografía de Instagram de @unageneracion.
La jornada será el 2 de octubre, de 15 a 17, en la Facultad de Derecho de la UNT, con acreditaciones desde las 14.30.
Quiénes están detrás de Una Generación
Una Generación es un movimiento liderado por jóvenes que trabaja para transformar la educación y promover la participación juvenil en las discusiones sobre política educativa. Fue fundado en 2023 y tiene una mirada federal, con integrantes y proyectos en distintas provincias del país.
Dentro del equipo, Sofía Bermudez es fundadora y directora de Una Generación; Andrea Bejar se desempeña como coordinadora de Advocacy y trabaja en el desarrollo federal de Agenda Federal de Juventudes; y Delfina Bellagamba es líder de Agenda de Juventudes y participa en la coordinación de los paneles y actividades del encuentro.