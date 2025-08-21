Secciones
Mundo

Tensión social y política en EEUU: reciben con abucheos a Vance en Washington

El vicepresidente estadounidense visitaba las tropas desplegadas en la capital de su país.

ENOJO E INSULTOS. Vance les dijo “desquiciados” a los manifestantes. ENOJO E INSULTOS. Vance les dijo “desquiciados” a los manifestantes.
Hace 3 Hs

WASHINGTON, Estados Unidos.- El vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, fue recibido con abucheos al visitar a las tropas desplegadas por el gobierno en la capital del país, donde se espera la llegada de centenares de efectivos de varios estados gobernados por republicanos. El presidente republicano Donald Trump ordenó la semana pasada el despliegue en Washington de reservistas de la Guardia Nacional en el marco de lo que llamó su ofensiva contra la delincuencia, a pesar de que las estadísticas muestran una disminución de los delitos violentos en la ciudad.

La Guardia Nacional de Washington movilizó 800 efectivos, mientras que los estados de Ohio, Luisiana, Misisipi, Carolina del Sur, Tennessee y Virginia Occidental enviarán unos 1.200 más.

Vance visitó a las tropas en la estación de trenes Union Station junto al secretario de Defensa, Pete Hegseth, y el subjefe de gabinete de la Casa Blanca, Stephen Miller.

Fuertes abucheos se oyeron desde el exterior cuando el vicepresidente entró en un restaurante de comida rápida en la estación, y también gritos de “¡Liberen a Washington!” mientras Vance saludaba a las tropas y hablaba con la prensa.

Vance calificó a los manifestantes de “desquiciados”, y dijo: “Oímos a esta gente gritando afuera ‘¡Liberen a Washington!’. Liberemos a Washington de la anarquía. Liberemos a Washington de una de las tasas de homicidios más altas del mundo”.

Criminales e indigentes

Políticos republicanos afirman que Washington, ciudad mayoritariamente demócrata, está plagada de criminales e indigentes y tiene mala gestión financiera. Sin embargo, datos de la policía de Washington muestran descensos significativos en los delitos violentos entre 2023 y 2024, después de un aumento de casos pospandemia.

El gobierno de Trump también intentó tomar el control total del departamento de policía local de Washington. Tras una impugnación legal, accedió a que el jefe de policía permanezca al mando, pero le exigió que colabore con las autoridades migratorias.

Donald Trump pidió la renuncia de la gobernadora de la Reserva Federal

Donald Trump pidió la renuncia de la gobernadora de la Reserva Federal

Trump envió en junio a la Guardia Nacional y a marines a Los Ángeles para sofocar los disturbios provocados por las redadas migratorias.

Fue la primera vez desde 1965 que un presidente estadounidense desplegaba la Guardia Nacional contra la voluntad de un gobernador estatal.

Temas Estados Unidos de AméricaWashingtonDonald Trump
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Cuántos años estudian los argentinos y cómo cambió el nivel educativo en 150 años
1

Cuántos años estudian los argentinos y cómo cambió el nivel educativo en 150 años

Jóvenes chinas reviven el nüshu, el lenguaje secreto de las mujeres
2

Jóvenes chinas reviven el "nüshu", el lenguaje secreto de las mujeres

Una militante de la universidad pública es la candidata titular más joven de Tucumán
3

Una militante de la universidad pública es la candidata titular más joven de Tucumán

Abren una convocatoria para docentes que quieran hacer un intercambio en Alemania
4

Abren una convocatoria para docentes que quieran hacer un intercambio en Alemania

Llegó a Tucumán por trabajo y pensaba dejar el básquet, pero terminó forjando una vida marcada por los títulos
5

Llegó a Tucumán por trabajo y pensaba dejar el básquet, pero terminó forjando una vida marcada por los títulos

Myriam Hernández regresa a la Argentina con su “Tauro World Tour 2025”
6

Myriam Hernández regresa a la Argentina con su “Tauro World Tour 2025”

Más Noticias
Emergencia en Discapacidad: así votaron los diputados tucumanos el rechazo al veto presidencial

Emergencia en Discapacidad: así votaron los diputados tucumanos el rechazo al veto presidencial

Los duros datos muestran el lado B del Día del Niño: especialistas piden un “plan Marshall criollo”

Los duros datos muestran el lado B del Día del Niño: especialistas piden un “plan Marshall criollo”

Reinician la búsqueda en el Cementerio del Norte de personas desaparecidas durante la dictadura

Reinician la búsqueda en el Cementerio del Norte de personas desaparecidas durante la dictadura

¿Qué le dijo Nico Vázquez a Gimena Accardi cuando ella le confesó su infidelidad?

¿Qué le dijo Nico Vázquez a Gimena Accardi cuando ella le confesó su infidelidad?

Luck Ra sorprendió al revelar su nombre completo y su particular vínculo con un prócer argentino

Luck Ra sorprendió al revelar su nombre completo y su particular vínculo con un prócer argentino

El filoso comentario de Georgina Barbarossa sobre Nico Vázquez que generó revuelo en las redes

El filoso comentario de Georgina Barbarossa sobre Nico Vázquez que generó revuelo en las redes

“Homo Argentum”: éxito de taquilla, elogios, críticas y una polémica que no se apaga

“Homo Argentum”: éxito de taquilla, elogios, críticas y una polémica que no se apaga

Polémicas dichos de una senadora cordobesa: “No creo que los niños argentinos tengan derecho a venir al Garrahan a ser curados”

Polémicas dichos de una senadora cordobesa: “No creo que los niños argentinos tengan derecho a venir al Garrahan a ser curados”

Comentarios