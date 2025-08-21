Tensión social y política en EEUU: reciben con abucheos a Vance en Washington

WASHINGTON, Estados Unidos.- El vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, fue recibido con abucheos al visitar a las tropas desplegadas por el gobierno en la capital del país, donde se espera la llegada de centenares de efectivos de varios estados gobernados por republicanos. El presidente republicano Donald Trump ordenó la semana pasada el despliegue en Washington de reservistas de la Guardia Nacional en el marco de lo que llamó su ofensiva contra la delincuencia, a pesar de que las estadísticas muestran una disminución de los delitos violentos en la ciudad.